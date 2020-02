Aficionados laguneros están ansiosos por celebrar el título

- La fiebre por el Super Bowl se extiende a todos los rincones del planeta y la Comarca Lagunera no es la excepción, ya que el fanatismo por el futbol americano de la NFL es algo muy arraigado en esta región y hay aficionados de todos los equipos de la liga.

Hoy en especial están de fiesta dos laguneros que a distancia apoyan a los 49´ers de San Francisco y a los Jefes de Kansas City, escuadras que se disputarán esta tarde el trofeo Vince Lombardi, en lo que se espera sea un partido espectacular en el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida.

Ricardo Salas, fanático de los Jefes y Carlos Trasfi, aficionado de los Niners, son laguneros que escogieron a sus equipos desde hace muchos años y hoy vivirán una tarde muy especial, esperando al caer la noche, el Súper Tazón LIV se pinte de los colores de su escuadra favorita.

Carlos Trasfi contó a El Siglo, cómo nació su devoción por el equipo californiano, del que hoy tiene innumerables souvenirs: "le voy a los 49´ers desde 1989, porque fue el primer Súper Bowl que vi ya muy consciente, yo tenía 9 años y me marcó ese Super Bowl (XXIII) porque le ganaron a los Bengals con un regreso de Joe Montana en los últimos tres minutos, luego hicieron documentales de ese regreso que bautizaron como "The Drive" y ahí me enamoré de mis 49´ers".

Desde niño, Carlos ha apoyado al máximo a su equipo y hoy mantiene ese cariño a los colores rojo y dorado, transmitiéndolo a su esposa e hijos, con quienes compartió intensamente la temporada que los ha llevado hasta el "Súper Domingo". Por supuesto, Carlos Trasfi hace un pronóstico favorable a San Francisco: "obviamente ganan los 49´ers y será por 17 puntos, espero un partido aburrido en el que desde el inicio dominemos a los Chiefs, me está ganando el fanatismo, yo lo se, pero siendo realista, va a ser un juego que pudiera ser de los mejores Súper Bowl, porque ambos equipos son muy explosivos, pero se que vamos a ganar", culminó.

Por su parte, Ricardo Salas también adoptó el fanatismo por los Chiefs desde temprana edad y luego de mucho sufrimiento, hoy tiene la dicha de ver a su equipo en el partido que todos quieren jugar: "siendo niños, siempre fuimos deportistas, jugamos de todo, pero nunca tuvimos un equipo como tal, empecé a entrenar futbol americano con los Vikingos de San Isidro y uno de mis mejores amigos era el quarterback, Felipe Maycotte, él ya le iba a Kansas City y él me platicó de Joe Montana y de todo el equipo, que me gustó y empecé a investigar, me enamoré de ellos porque eran como Santos Laguna, unos Guerreros que no tenían mucho presupuesto, agarraban jugadores de bajo perfil y a base de muchos esfuerzos, lograron buenas temporadas, ahí me decidí por esos colores y ya no me los puedo quitar", comentó Ricardo, quien hace unos años fue a ver a los Chiefs en su estadio y el amor creció aún más, por lo que hoy, estará viendo a tope "un sueño que pensé que jamás podría llegar".