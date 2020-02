Denuncian alcantarilla abierta

En el cruce de la Rovirosa Wade y calzada Xochimilco, en la colonia Nueva California, se encuentra una alcantarilla destapada, lo cual genera entorpecimiento del tráfico, además de que la mala señalización que tiene es un causante de posibles accidentes. Fueron vecinos de la zona quienes denunciaron esta obra, la cual lleva casi una semana colocada a medias en este sector.

La señora Flor Alejandra Martínez, vecina del lugar, señaló que trabajadores del municipio acudieron durante los primeros días de esta semana a realizar trabajos en esta alcantarilla, sin embargo, subrayó que la obra la dejaron a medias, desatendiéndola y generando tráfico vial y un foco muy grande de peligrosidad, sobre todo por las noches que es cuando no se visualiza bien. "Aquí vinieron a trabajar en la alcantarilla y se les olvidó terminar, así lleva ya varios días. Aquí se hace una tremenda inundación cada que llueve y no hemos visto que se haga nada. Ahora dejan un sumidero abierto, pues todo va de mal en peor, obras a medias, que no benefician a nadie, ese abertura ahí en medio de una vialidad tan transitada solo es un peligro, se puede generar un accidente y se requiere que las autoridades resuelvan", comentó.

Asimismo, comerciantes de algunos negocios que se ubican en este punto de la ciudad, señalaron que la administración actual tal parece que no observa cómo se encuentra la ciudad, llena de baches, de zanjas, y ahora dejan alcantarillas abiertas. "La ciudad y su pavimento es un desastre y ahora aquí nos dejan un vertedero abierto. No sé entonces qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento con nuestros impuestos, porque aquí ni han resuelto que se hará con las inundaciones que se llegan a generar", declaró el señor Martín Soto.