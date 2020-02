Variable, precio de combustible

el siglo de torreón

En un recorrido realizado por esta casa editora, a decir de los encargados de turno de estos establecimientos de combustibles, el precio de las gasolinas se generó este sábado de manera variable. En algunos casos se elevó cuatro centavos y en otros disminuyó en tres centavos.

Los automovilistas que acudían a cargar gasolina dieron su opinión acerca de la postura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalando que los precios de la gasolina ya son altos, de por sí, como para que quieran elevarlos quitando el subsidio.

El señor Adrián señaló que definitivamente a cualquier usuario de un automóvil le va afectar, "si de por sí el combustible es caro, ahora con subsidios retirados está mal, porque no estamos para gastar de más. En donde definitivamente no ha habido un aumento notable es en nuestros bolsillos, que es ahí donde podemos medir lo que el Gobierno está haciendo por nosotros como ciudadanos de este país", indicó.

Por su parte Imelda Hernández dijo que como madre son idas y venidas de la escuela de sus hijos, al trabajo y a las diversas actividades que desempeña, para lo cual utiliza su auto. Señaló que el alza desemboca en un golpe a la economía de los mexicanos.

"El transportarse de un lado a otro, en donde no muchos vivimos cerca de nuestros trabajos… A eso le suman que tengo que ir por mis hijos a la escuela, son demasiadas vueltas las que da uno por las diversas responsabilidades que tenemos, si así ya es demasiado difícil completar para vivir en la semana, ahora quitándole un subsidio más complicado se hará todo", agregó.

Asimismo, David López, un joven que se dedica a repartir pedidos en su moto, dijo que el pagar litros tan caros de gasolina es complicado. Ahora que se retiren en la primera semana de febrero los subsidios, externó que se volverá una semana difícil. "Será una semana muy difícil y eso más lo que venga en el año, en donde cada vez la gasolina sube más y no vemos que baje. Yo utilizo mi moto para trabajar, reparto pedidos y me traslado 10 kilómetros diarios desde mi casa, en Gómez, hasta Torreón, más lo que me muevo en mis entregas. Si bien, una moto ocupa menos combustible, igual afectan los precios", señaló.

En el trayecto por las diversas gasolineras de La Laguna de Coahuila y de Durango que se visitaron para identificar el precio del combustible, el precio más bajo en la Magna fue de 19.48 pesos, mientras que el de gasolina Premium fue de 20.88 pesos, y del diésel 20.49. En tanto que los precios más caros fueron de 19.78 pesos la Magna, la Premium 21.29 pesos y el diésel 21.89.

La gasolinera ubicada en la calzada Cuauhtémoc y avenida Victoria, en Torreón, perteneciente a una empresa petrolera estadounidense, fue en la que mayormente se encontraron precios reducidos: en la Magna; con 19.59 pesos; la Premium con 20.89 pesos; y el Diésel en 20.49 pesos por litro.

Según el Diario Oficial de la Federación, será del 1 al 7 de febrero del 2020 que la gasolina Magna, Premium y el diésel dejarán de gozar del estímulo aplicable al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Se trata de la primera vez en el año que los tres combustibles no tendrán estímulo.

Cabe destacar que, según datos de la SHCP, en 2019 el estímulo fiscal que se dio en los combustibles representó un costo para el erario público por 61 mil millones de pesos. Al cierre del año pasado, la recaudación por el IEPS a combustibles fue de 297 mil 478.9 millones de pesos, que se tradujo en un crecimiento del 53 por ciento, en términos reales y respecto del 2018.

Recorrido