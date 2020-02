Jefe de Tránsito que sí se entregan comprobantes

AFIRMA

El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, Pedro Luis Bernal, insistió en que sí se otorgan comprobantes escritos a quienes se les practica las pruebas de aliento en el operativo Alcoholímetro, aunque, dijo, "no es lo que da validez legal".

Responde a críticas

Se refirió a comentarios que se han realizado en redes sociales y también por parte de ediles de oposición, quienes han insistido desde el año pasado en que se entreguen comprobantes a todos los que se les aplique la prueba de alcohol en el aliento, y señaló que se ha estado cumpliendo en tiempo y forma con ese requisito, mismo que catalogó como "mera formalidad". "Desde que se hizo el señalamiento, digo, se estaban entregando y la gente decía que no, desde entonces, sin excepción, se están entregando los tickets a las personas, el ticket ya lo he dicho en miles de ocasiones, lo que determina y lo que le da validez jurídica y legal a la infracción es el dictamen que haga el médico o sea, los aparatos de Alcoholímetro nacieron hace 20 años, 30 años y antes no había aparatos y había estados de ebriedad".

"Eso es nada más una cuestión para reforzar el dictamen del médico", dijo Pedro Luis Bernal.

4

DíAS

A la semana se aplica el operativo Alcoholímetro en Torreón; inicia el miércoles.

NúMERO

Accidentes

El titular de Tránsito de Torreón, Pedro Luis Bernal, aseguró que el número de accidentes desde el año pasado ha bajado, aunque no aportó un porcentaje específico.

