Contar con el Fortaseg

Gestionan municipios recursos del Fortaseg y Madero es el que tiene menos posibilidades de obtenerlos.

Los ayuntamientos de Matamoros y San Pedro esperan obtener este año un poco más de recursos provenientes del programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), mientras que Francisco I. Madero no no tiene certeza debido a que no lo recibió en 2018 ni en 2019.

El Fortaseg es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública.

El alcalde de Matamoros, Horacio Piña, informó que para el próximo miércoles estarán firmando con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el convenio del Fortaseg pues este año tuvo un incremento aproximado de 400 mil pesos en relación con el año pasado.

El municipio tiene 12 patrullas en calidad de chatarra. El año pasado fue cuando recibió 10 millones 300 mil pesos y para este año espera 10 millones 700 mil pesos.

El año pasado, San Pedro obtuvo un recurso de 11 millones 400 mil pesos a través del Fortaseg, y tras la revisión realizada por el gobierno federal en cuanto a la aplicación del mismo, la administración municipal confía en poder gestionar para este año más recursos.

La primera y última vez que Fco. I. Madero tuvo recursos del Fortaseg fue en 2017 y aunque en su momento la administración municipal aseguró que no fue castigada por el gobierno por mal desempeño, el alcalde Jonathan Ávalos dijo que ahora tienen que empezar a gestionar de nuevo.

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos, capacitación, homologación policial y a la mejora de condiciones laborales.

