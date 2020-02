Alfredo Adame da la 'patadita' de la buena suerte a Angelo Diep

El actor mexicano Alfredo Adame, dio la “patadita” de la buena suerte al cantante Angelo Diep, quien después de seis años en la música pop LGBTTTI+ este sábado comenzó la grabación del videoclip de su nuevo sencillo Spellman es mi nombre, que cuenta con la participación especial y el debut actoral de Sebastián Adame Banquells.

Diep fue el primer mexicano en ser invitado en 2019 a las fiestas del orgullo gay Pride, de Madrid, España, junto a Gloria Trevi. Ha estudiado teatro, canto y baile, e incursionado en el doblaje y en diversas obras musicales.

En entrevista, Adame aseguró que fue una grata sorpresa y le dio mucho gusto enterarse que su hijo participaría en el referido clip, porque tanto a Sebastián, como a otros de sus herederos siempre los apoyará y hará todo lo que se tenga que hacer en beneficio de ellos.

Recordó que le hicieron el favor de invitarlo para desearle suerte al joven cantante mexicano y después supo que en el clip iba a intervenir uno de sus retoños. “A mí primero me hablaron para darle la ‘patadita’ a Angelo y después hasta antier me enteré de que Sebastián va a estar, cosa que me da muchísimo gusto.

“Tú sabes que desde el momento que quisieron atacarme y afectarme diciendo que mi hijo era homosexual y todo, yo lo apoyé, yo lo aconsejé y ahí estaré con él. Haré todo lo que tenga que hacer por mis hijos, a mí no me apena ni me importa lo que digan”, advirtió el también conductor y empresario.