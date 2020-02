Mark Hoppus podría producir álbum de la banda Atreyu

La banda estadounidense Atreyu, dio indicios en redes sociales sobre la realización de nuevo material musical que viene después de su último álbum In our wake de 2018, así como la posible colaboración con el integrante de Blink 182, Mark Hoppus.

Una fotografía en las cuentas oficiales del grupo, dejó ver a Atreyu y a Hoppus juntos en una sala de grabación rodeada de instrumentos, podría tratarse de que el bajista Hoppus se encargará de producir el siguiente trabajo discográfico de sus compatriotas.

“2020 ya tiene un gran comienzo”, fue el mensaje que acompañó a la instantánea de los exponentes del metal core junto a Mark. Cabe mencionar que el integrante de los creadores de All the small things ya ha tenido experiencia como productor musical pues trabajó con bandas como Motion City Soundtrack, New Found Glory e Idiot Pilot.

Semanas atrás, el dúo de música electrónica, The Chainsmokers también había anunciado vía Twitter una colaboración musical con Blink 182, la cual se trata de una canción escrita por ambas agrupaciones, esto, Mark Hoppus lo confirmó, sin embargo aún no hay más detalles sobre la pieza musical.