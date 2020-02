Pa' fuera, empresas irresponsables en construcción del Tren: AMLO

En su segundo día de gira de trabajo por el sureste de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas que ganen contratos en la construcción del Tren Maya a cumplir y ser responsables o de lo contrario se buscará que se les quiten los contratos.

En un encuentro multitudinario en el centro de la capital campechana, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en la construcción del proyecto ferroviario no se puede permitir que haya empresas irresponsables.

"Aprovecho para hacer un llamado a todas las empresas que van a participar en el concurso para que nada de que: ‘Quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, no voy a hacer ni un metro de terraplén, no voy a poner ningún durmiente, no voy a terminar la obra’. No, el que quede mal vamos a buscar la manera de que pa’ fuera y entre otro".

"No podemos nosotros estar contemplando, estar aceptando empresas irresponsables, tienen que trabajar estas empresas y cumplir; si no, ahí en la mañanera, los voy a estar denunciando, acicateando. Pero estoy seguro que las empresas van a cumplir en el tiempo", dijo.

En compañía del gobernador del estado, Miguel Aysa González, el presidente les recordó a los ahí reunidos de que Campeche fue la entidad donde más votos hubo a favor del Tren Maya y garantizó que los recursos federales que se destinen para este proyecto no serán hipotecados al estado sino que es una inversión federal histórica en beneficio de la población del sureste.

"Y si la inversión es de 130 mil millones puede salir menos porque vamos a ahorrar, pero no quiero dar el dato y se vayan a ir de boca lo que se encarguen de la construcción, puede salir en 120, pero pongan 120, 130 mil millones todo, quiere decir cuánto le va a corresponder a Campeche de inversión, 60 mil millones de pesos. Nunca en la historia de Campeche la federación había invertido tanto, nunca".

"Y también paisanos, que lo sepan, no es crédito, no va a quedar hipotecado, ni el gobierno de Campeche ni el gobierno federal, son recursos del presupuesto, producto del ahorro y de no permitir la corrupción en México".

El presidente señaló que el Tren Maya se tiene que terminar en el año 2023 y que de manera inmediata ya tiene que estar circulando con trenes de carga, turístico y de pasajero.

Aclaró que el Tren Maya no afectará ninguna zona arqueológica, ni el medio ambiente, y que la reserva de Calakmul no será dañada "porque se va usar en la construcción el paso de vía".

"El tren va a ser una obra que mejorará el medio ambiente, no va haber contaminación al contrario va haber mucho empleo. Vamos a continuar adelante", aseguró .

Al tomar la palabra, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), indicó que uno de los puntos más importantes que tiene el Tren Maya es "tener una visión de rescatar a comunidades que han sido afectadas por el neoliberalismo":

"El Tren Maya tiene entre sus ejes generar bienestar, conservación ambiental y es incluyente. Estamos contemplado la construcción de pasos de fauna para jaguares, tapires, porque es un proyecto amigables. Es un proyecto incluyente que no descrimina a nadie. Quiero enfatiza que es un proyecto de visión integral queremos servirles y el proyecto será un aliado para el bienestar del sureste".

Al tomar la palabra, María Luisa Albores, titular de Bienestar, informó que en Campeche más de 55 mil adultos mayores están recibiendo la pensión del Programa de Adultos Mayores"y vamos a trabajar durante este 2020 para que logremos llegar a más de 58 mil personas".

"Con el trabajo de 430 mil campesinas y campesinos, para este año sembraremos 1 millón 75 mil hectáreas en 20 estados. En Campeche, "Sembrando Vida" estará en el doble de territorios. En 2019, logramos establecer 25 mil hectáreas, y para este año vamos por otras 25 mil hectáreas más. Para que, en total, 50 mil campesinos reciban un jornal mensual de 5 mil pesos por trabajar sus tierras para su autosuficiencia alimentaria y más tarde, para el cultivo de árboles frutales y maderables".