Clausura definitiva para empresa Vapa

Por segunda vez y por operar sin licencia de funcionamiento, el Ayuntamiento de Gómez Palacio clausuró de manera definitiva la empresa recicladora Servicios Integrales Vapa ubicada en el ejido Vilma Ale y donde a finales del año pasado se registró un fuerte incendio.

El titular de Ecología y Medio Ambiente, Hiram Brahim López Manzur, dijo que esta medida se aplicó después de una denuncia ciudadana que recibió el Municipio y que alertó de la presencia de humaredas en esta planta.

El funcionario público explicó que el día de ayer acudieron a realizar una inspección del lugar y que se percataron de que la empresa estaba operando de nueva cuenta, por lo que se procedió a colocar sellos de clausura y cinta amarilla sobre los accesos para impedir que reanude actividades,

López Manzur dijo que este será un tema a tratar por parte de la Dirección de Plazas y Mercados para aplicar la sanción correspondiente a la empresa por estar operando sin licencia de funcionamiento.

El titular de Ecología y Medio Ambiente, informó que los mismos encargados del establecimiento reconocieron ante los inspectores de la dependencia que continuaban recibiendo materiales, pese a que no tenían autorización desde el mes pasado, cuando se clausuró de manera definitiva.

Recordó que después de la primera clausura definitiva, la recicladora ya había cubierto las multas que corresponden a Medio Ambiente y Ecología, con la recomendación de remediar el daño ecológico, misma que no han cumplido en su totalidad, pues les falta la clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos, que no hay arbolado y que hay material que se encontró adicional después de la primera clausura.

Tampoco se atendió lo establecido en el dictamen que emitió la Dirección de Protección Civil referente a la construcción de una barda perimetral, la instalación de una cisterna de 25 mil litros de capacidad o bien, contar con una pila y extintores para apagar el fuego en caso de que volviera a registrarse un incidente de esta naturaleza.

El funcionario dio a conocer que los encargados de la empresa reconocieron que sí estaban operando sin licencia de funcionamiento y agregó que será la Dirección de Seguridad Pública Municipal la que se encargue de incrementar la vigilancia por la zona para detectar y sancionar cualquier actividad irregular.

En la primera clausura definitiva a esta empresa, la Dirección de Ecología aplicó una primera sanción por 84 mil pesos y, tras una inspección más profunda, procedió una segunda multa por 844 mil 900 pesos, que es la más alta que se contempla en el Reglamento municipal.

Antecedentes