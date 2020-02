¿Qué sigue para Reino Unido?

La permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea llegó a su fin luego de una membresía que se extendió por 47 años, pero pese a las multitudinarias celebraciones y protestas en las calles de las naciones británicas por la salida de la isla del bloque europeo este solo significó la primera etapa de las que se avecinan.

Es necesario destacar que el Reino Unido se separó del bloque comunitario que alberga 28 naciones con casi 500 millones de habitantes, que durante décadas ha ayudado a establecer las normas del comercio, agricultura, protección ambiental y mucho más del reinado.

El acuerdo de separación incluye un periodo de transición que se extenderá por 11 meses, en el cual se dictaminó que las relaciones con el resto de los países miembros se mantendrán intactas, así como el número 10 de Downing Street (oficina del primer ministro, Boris Johnson) deberá respetar los acuerdos y reglas establecidas en todos los rubros.

Será durante este primer año que los británicos podrán apreciar pocos, pero notables cambios, entre los cuales, y pese a aún "pertenecer" a la UE, su nación no tendrá voz ni voto en la toma de decisiones que se realicen en el Parlamento y Comisión Europea; de igual forma los ciudadanos de esa nación, así como de los otros 27 países miembros, podrán seguir viviendo, laborando y transitando como se hacía en los últimos 47 años; lo mismo aplica para las empresas de ambos lados.

Pese a ello, habrá quienes se vean afectados de manera inmediata, entre ellos ciudadanos británicos, quienes en algunos países de la UE perderán el derecho a votar o postularse para puestos en elecciones locales.

Las complicaciones comenzarán a ser más evidentes al paso del tiempo, y entre ellas destaca el forjar nuevos lazos, dado a que, si bien la diplomacia no se fragmentó, las reglas de operación deberán ser reconstruidas desde cero.

Ello implica también acuerdos que abarcan desde la seguridad hasta normas de telecomunicaciones. Ambas partes acordaron llegar a una "sociedad ambiciosa, extensa, profunda y flexible", incluido un acuerdo comercial para el 31 de diciembre, el cual la Unión Europea está dispuesta a extender dos años más en caso de no concretarse para el 2021, propuesta que Johnson no comparte.

Gran Bretaña y la UE expondrán sus posturas iniciales en unos cuantos días, aunque las negociaciones profundas no comenzarán hasta marzo.

Mientras tanto, ambas partes inician el nuevo periodo con ideas firmes que apuntan a confrontaciones

Entre ellas, la más destacada son las propuestas del Reino Unido que buscan un acuerdo de libre comercio -tal y como lo tiene Canadá con la UE- que implique todos los rubros, sin embargo, puntualiza que no se apegarán a los lineamientos del bloque comunitario a cambio del pacto, dado que busca tener la libertad de disentir para forjar nuevos lazos con naciones ajenas a los intereses de la Unión.

No obstante, el bloque insiste en que no puede haber un pacto comercial a menos que el reinado pacte la "igualdad de condiciones" y no socave las regulaciones de la UE.