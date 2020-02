'El cáncer no espera'; exigen solución

Mientras prevalece la angustia de familiares y pacientes con cáncer por la falta de medicamentos oncológicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene previsto que las compras consolidadas de insumos y medicinas puedan realizarse a partir del próximo mes de marzo de este 2020.

Francisco Javier Lira García y Ana Fabiola Pérez Espinoza, director y administradora de la Unidad Médica número 53 del IMSS en Gómez Palacio, revelaron ayer que en el área de Oncología actualmente son alrededor de 320 pacientes de los cuales, 150 están sometidos a terapia intravenosa (quimioterapia) contra el cáncer.

El director explicó que actualmente son seis medicamentos oncológicos para diferentes enfermedades los que se encuentran agotados, tales como la ciclofosfamida, metotrexato, doxorrubicina, vincristina y epirubicina, entre otros.

Además de las medicinas que se emplean para tratar el cáncer, Lira García dijo que en general, la farmacia de esta unidad carece de 80 claves de medicamentos de un total de 350 que son de uso diario, como por ejemplo, paracetamol, salbutamol y salmeterol, por mencionar algunos.

"Cada semana Durango nos abastece, miércoles, jueves, llega el camión con el medicamento y es cuando nosotros tenemos que hacer el conteo y es que nos damos cuenta, cuántas claves no nos llegaron. Aún así que nos faltan estas claves, la administradora tiene a bien pedir, solicitar, una compra a proveedores externos y de esa manera es como hemos ido subsanando la falta de esos medicamentos", señaló el titular de la unidad médica.

Dijo que esta situación no es privativa de esta clínica y agregó que el servicio para la adquisición de medicamentos de este tipo no se puede subrogar porque no se cuenta con un recurso específico.

En su intervención, la administradora dio lectura a un comunicado que emitió la SHCP que decía: "La compra consolidada del 2020 está prevista que pueda realizarse a partir del mes de marzo del 2020 en término de lo señalado en las bases de la convocatoria se acordó con las instituciones del sector salud".

Ayer, los directivos de esta unidad médica, recibieron a un grupo de familiares y pacientes con cáncer que se quejaron por la falta de medicamentos.

Los inconformes señalaron que desde el pasado mes de diciembre de 2019 y hasta la fecha, se han cancelado muchas de las sesiones de quimioterapias programadas, sin fijar el día del reinicio de los tratamientos respectivos. Comentan que la situación se ha vuelto grave y angustiante, generando un sentimiento de impotencia "por estar en juego la salud, bienestar y nuestras propias vidas".

"El cáncer no espera, urge el medicamento", fue una pancarta con la que María Belén Alemán exigió al Seguro Social el medicamento para su hijo que tiene 23 años de edad y que lleva un año con metástasis en el hígado y en los pulmones.

Dijo que ha tratado de conseguir el medicamento por fuera, pero que son medicamentos muy caros, pues entre el fármaco etopósido y la bleomicina son alrededor de diez mil pesos mensuales los que tendría que desembolsar.

Visiblemente preocupada, la mujer, originaria del ejido 18 de Marzo de esta ciudad, expresó que "si pudieran ver las condiciones en que se ponen los enfermos cuando les falta su medicamento, son condiciones que no se le desean a nadie".

Lista de medicamentos