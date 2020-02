Jodie Foster llevará al cine el robo de la Mona Lisa

La actriz ganadora del Oscar, Jodie Foster, dirigirá un drama basado en el libro The day they stole the Mona Lisa, de Seymour Reit.

De acuerdo al portal Deadline, el robo de la pintura de Leonardo Da Vinci ocurrido en 1911, hecho que hizo famosa a La Gioconda, mejor conocida como "la Mona Lisa", llegará al cine. ”Nuestra historia combina la verdad y la ficción y el enfoque está en personajes detrás de la orquestación del robo”, dijo Jeffrey Soros, ejecutiva de Los Ángeles Media, empresa que financiará la cinta que aún no tiene título. La desaparición de la obra de arte sucedió en un día que el Museo de Louvre de París estaba cerrado y entró ilegamente Vincenzo Peruggia, un exempleado del recinto, quien sacó la pintura que apareció después de más de dos años en Florencia. Con un guion de Bill Wheeler, se prepara esta adaptación cinematográfica bajo la dirección de Foster, de 57 años, quien ha logrado dos premios Oscar por Acusados y El silencio de los inocentes, y en su filmografía se incluyen cintas como Taxi driver, La habitación del pánico y Motherhood, entre otras.