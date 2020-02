Emre Can es nuevo futbolista del Borussia Dortmund

El volante Turco-alemán llega cedido hasta final de temporada con opción a compra, después de que la Juventus lo dejara fuera de la lista definitiva para disputar la Champions League, hecho al que Can no fue indiferente y mostró públicamente su descontento.

Eine neue und spannende Herausforderung. Packen wir’s an!

A new and exciting challenge. Let's get to work, @BVB #EC27 #BVB #BorussiaDortmund #iCan #WeCan pic.twitter.com/gM8VJL6RIM