Poner al Tottenham en Champions, el objetivo de José Mourinho

El técnico portugués del Tottenham, José Mourinho es consciente de que el Liverpool será campeón en Inglaterra, por lo que el título lo ha descartado y se enfoca en quedar entre los primeros cuatros para clasificar a la Liga de Campeones de Europa.

“El Liverpool va a ser campeón, el City va a ser segundo y quedan dos plazas. El Leicester y el Chelsea tienen ventaja, pero hay unos cuantos detrás que estamos cerca”, comentó.

Respecto a la rivalidad que se generó frente a su colega español Pep Guardiola durante la década pasada por sus constantes enfrentamientos cuando dirigían al Real Madrid y al Barcelona, el lusitano aseguró que no hay rencores y no se trata de un “José vs Pep”.

“Me acuerdo más de los años que estuve con Pep en Barcelona, no contra él. Luego llegaron los enfrentamientos, pero no se trata de algo entre nosotros. Esto no es un José contra Josep”, agregó.

Finalmente, tocó el tema del mercado invernal, el cual ya dio por concluido para su escuadra y admite cierta incomodidad porque no se concretó el fichaje de un delantero para ocupar el lugar del atacante inglés Harry Kane, quien estará de baja hasta el mes de abril.

“No habrá más incorporaciones. Estoy contento con los movimientos hechos; sin embargo, no nos iría mal un delantero, pero no a cualquier precio. Queríamos a alguien que nos solucionase problemas de hoy y de mañana. Sin ariete no será fácil, pero estamos todos unidos”, concluyó.