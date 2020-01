5 Seconds of Summer traerán su gira No Shame a México

La banda originaria de Sídney, Australia, 5 Seconds of Summer (5SOS), anunció este viernes su esperado regreso a México con su gira “No Shame” 2020.

La agrupación comenzará su tour por tierra azteca el 12 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, luego visitarán Guadalajara para presentarse en el Auditorio Telmex el 14 de agosto, y terminarán su recorrido por el país en el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 15 de agosto de 2020.

NO SHAME TOUR • NORTH AMERICA 2020 • EVERY TICKET COMES WITH A PHYSICAL COPY OF OUR NEXT ALBUM ON SALE 2/7 https://t.co/Kk8KlvKV4J pic.twitter.com/VCBJpBSDj8 — 5 Seconds of Summer (@5SOS) January 31, 2020

about to be literally vibing w @5SOS pic.twitter.com/bcV2a3b72f — The Band CAMINO (@thebandcamino) January 31, 2020

Los boletos para los tres conciertos estarán disponibles en Preventa Citibanamex los días 5 y 6 de febrero y en venta general a partir del 7 del mismo mes a través del sistema Ticketmaster y en taquillas de los recintos. Los precios de los boletos oscilan entre los 490 y mil 390 pesos.

El No Shame Tour 2020 hará que Michael Clifford, Calum Hood, Luke Hemmings y Ashton Irwin vuelvan a actuar para sus fanáticos mexicanos.

"Estamos muy emocionados de traer la gira No Shame a México en 2020. El nuevo álbum está casi listo y no podemos esperar a que la gente lo escuche. Realmente creemos que estas nuevas canciones capturan el ADN de esta banda, pero también representan una nueva era para 5 Seconds of Summer", mencionaron en un comunicado.