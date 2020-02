1851: Fallece Mary Shelley, la afamada autora de Frankenstein

Mary Shelley, quien cumple este sábado 169 años de fallecida, es considerada la autora de la primera historia vigente de ciencia ficción que más ha sido llevada al séptimo arte, Frankenstein; la más reciente versión, I, Frankenstein (2014), la escribió y dirigió Stuart Beattie.

Originaria de Londres, Inglaterra, Shelley nació el 30 de agosto de 1797, siendo hija del filósofo William Godwin y la escritora Mary Wollstonecraft, autora de The Vindication of the Rights of Woman (1792).

De acuerdo con sus biógrafos, su madre murió pocos días después de su nacimiento, dejando huérfana, también, a Fanny Imlay, su hermanastra de tres años y medio.

Tiempo después, su padre contrajo matrimonio con una viuda, quien era madre de dos hijas, y juntos concibieron otro hijo.

Godwin llevó a sus dos hijas a la unión, sin embargo, Mary nunca se llevó bien con su madrastra, quien decidió que sólo su hermanastra fuera enviada a la escuela, cita el portal electrónico biography.com.

Aunque no contó con una educación formal, Mary se acercó a los libros por propio interés, de tal manera que podía sentarse a leer junto a la tumba de su madre.

Poco a poco, la escritura se convirtió en su mejor pasatiempo y publicó su primer poema, Mounseer Nongtongpaw, en 1807.

A la edad de 16 años dejó su hogar, para partir a Francia y a Suiza con el poeta británico Percy Shelley (1792-1822), con quien mantenía una relación amorosa.

La pareja contrajo matrimonio en 1816, después de que la primera esposa del poeta se suicidó. Como resultado de la unión llegó su hijo Percy Florence.

En 1818 publicó su primera novela, Frankestein, considerada la más importante de sus obras y fundadora de la ciencia ficción; ésta la escribió por una apuesta que estableció con el poeta británico Lord Byron (1788-1824).

A decir de Shelley, surgió de una pesadilla que tuvo a los 18 años, y al contarla en una reunión con el poeta, donde se leyeron cuentos de terror, formó al personaje que más tarde se convirtió en un notable éxito para la escritora.

La popularidad de Frankestein, cuya historia gira en torno a una criatura creada por un estudiante a partir de cadáveres humanos, la llevó a ser adaptada para teatro y cine, incluso ha servido como inspiración para algunas parodias.

Cabe destacar, también, su novela El último hombre, publicada en 1826, que continuó en la línea de la ficción.

En 1822 murió su esposo, por lo que la autora comenzó a difundir las obras del también poeta, a través de Poemas póstumos (1824) y Obras poéticas (1839).

Mary Shelley falleció el 1 de febrero de 1851 en Londres, Inglaterra, a los 53 años de edad. Fue enterrada junto a sus padres en el cementerio de St Peter, en Bournemouth, Inglaterra.