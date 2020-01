tips, tips, tips...

BOTONES

Los botones que vienen pegados con grapas en los cartones, o con ganchos de metal, son muy difíciles de desprender sin que se maltraten. Use el instrumento con que descose costuras, es perfecto para este trabajo. Se ajusta muy bien debajo de los alambres tan difíciles de arrancar y levanta los botones sin dañarlos. Use el lado de atrás del fierro y no la orilla cortante para que el filo no se afecte y pueda prestarle siempre buen servicio cuando se trate de descoser.

Muchas de las personas que por desgracia se ven obligadas a usarlas por algún tiempo, sufren dolorosas excoriaciones debajo de sus brazos a causa del roce y la fricción continua y quizá no sepan que usar talco en esa parte sería un gran alivio.

No se preocupe si esa hermosa y fina cortina que ha comprado para la regadera de su baño es muy corta. En lugar de un juego de argollas doradas, use tres y seguramente la cortina dará el tamaño necesario. Además, las tres argollas formarán una cadena que lucirá muy bien.

Procure tener en su casa siempre unas cuantas velas perfumadas, pues quitan perfectamente los olores desagradables y también los de la cocina, que aunque muy incitantes, no le agrada a usted que se perciban cuando tiene invitados. Así pues, cuando tenga alguna reunión, no se olvide de encender también allí una de estas velas, que dan un aroma muy agradable a la sala cuando abundan los fumadores.

Sumerja simplemente un paño suave y limpio en una mezcla de dos tazas de agua caliente y 1/4 de taza de pulimento de limón para muebles. Exprima el lienzo para quitar el exceso y deje que seque. Haga varios paños a la vez. Son magníficos recogedores de polvo.

Si tiene una o más, no las tire, le serán muy útiles en su cocina, corte un buen tramo de su parte superior y úselo como embudo para vaciar sustancias a envases más chicos. También, le servirán estas secciones para cubrir sobre un plato o recipiente trozos de queso y pequeñas porciones de alimento, para cuyo fin es conveniente ponerles su tapa en la boca. En su jardín, también le prestarán servicio para evitar que los pájaros y los insectos se coman esas pequeñas plantas que acaba usted de sembrar y que está protegiendo especialmente. En este caso, quite las tapas para que haya ventilación.