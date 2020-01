Un 'ESCÁNDALO' se desata en La Laguna

Tres mujeres se disponen a hacer todo un "escándalo" en la Comarca Lagunera.

Con tres nominaciones a los premios Oscar, se estrenará hoy en las salas de la región el largometraje, El escándalo protagonizado por Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie.

Se trata de un drama inspirado en hechos reales el cual dirigió Jay Roach y escribió Charles Randolph. Cuenta la historia de las mujeres que tumbaron al hombre que ayudó a crear el imperio de entretenimiento, Fox News. Ellas luchan contra el abuso, el poder y su principal ejecutor, Roger Ailes.

Roger fundó Fox News y las estaciones de televisión Fox Television Stations. Renunció a tales empresas en julio de 2016 tras acusaciones de acoso sexual a sus colegas, entre ellas Gretchen Carlson. Un año después, él falleció.

La cinta de 108 minutos de duración se centra en el escándalo que estalló en 2016 luego de que la ex Miss América y presentadora, Gretchen Carlson (Kidman) demandara a Ailea por hostigamiento sexual.

Charlize Theron da vida e Megyn Kelly, una periodista conocida por haber moderado debates entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Margot Robbie, por su parte, encarna a Kayla Pospisil una empleada ficticia que representa a un grupo de féminas.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas postuló a Charlize por su labor de Megyn en la terna de Mejor actriz y a Margot, en la categoría de Mejor actriz de reparto por su trabajo como Kayla. La otra nominación es por Mejor maquillaje.

Lo que hicieron Gretchen, Megyn y otras mujeres de Fox se volvió un parteaguas en la sociedad logrando que una gran cantidad de féminas alzaran la voz, gracias a esto nació el movimiento global #MeToo.

"Creo que la gente olvida que Time's Up y #MeToo no existían todavía cuando esto sucedió. Eso le da más valor, porque cuando Gretchen va a ver a un abogado y lo cuenta todo, no había ningún tipo de apoyo. No había un movimiento alrededor de esto y ella estaba completamente sola", afirmó Theron en una entrevista que dio a la revista Vogue.

Durante un encuentro con la prensa internacional Nicole, contó que aceptó ser parte de este filme porque el guión le encantó, sobre todo porque captura un momento de la historia que detonó profundos cambios.

"También me interesó que la narración fuera tan intensa y contada desde el punto de vista femenino. Finalmente, el hecho de que se sintiera tan entretenido, pero también muy contundente, fue realmente atractivo", externó Kidman.

El guionista Charles Randolph sostuvo que El escándalo es un filme que no sólo está dirigido al público femenino, sino también al masculino.

"Quería poner al público masculino dentro de la experiencia subjetiva del acoso y lo que eso significa y cómo se siente. En la película las mujeres reconocen estas experiencias, pero los hombres pueden encontrar algo de lo que no se habían dado cuenta", manifestó.

Si bien, de acuerdo con Randolph, Megyn (Charlize) es el centro narrativo del largometraje, "la que nos lleva a lo más profundo de este mundo. Gretchen (Nicole) es el centro moral en el sentido de que enmarca el problema y toma la decisión más heroica".

La película ha recibido decenas de comentarios, en su mayoría positivos, por parte de la crítica especializada. "Nadie que haya estado siguiendo las noticias de los últimos tres años podría no sentirse intrigado por esta dinamita de película", dijo Todd McCarthy de The Hollywood Reporter.

"Margot Robbie emerge como la mayor sorpresa de la película. Cuenta una de las historias más interesantes el movimiento #MeToo con resolución, empatía y autenticidad", opinó Terri White de Empire.

Nominaciones al Oscar