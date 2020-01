Siboldi niega dos elementos para el Preolímpico Sub-23

Apenas se conoció la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 y el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, dejó en claro que ni Roberto Alvarado, ni Santiago Giménez, acudirían al llamado.

"Vamos a hablarlo con la directiva, pero la primera charla que tuve con Jaime (Ordiales, director deportivo), era que no", dijo el estratega ante la prensa.

Por el momento que vive el equipo, con jugadores lesionados y la necesidad de dar resultados, Siboldi no prestaría a esos dos futbolistas convocados para la concentración que será del 2 al 5 de febrero, mientras que el portero Sebastián Jurado sí tendría posibilidades.

La salida de los futbolistas impediría al estratega uruguayo trabajar de la mejor manera rumbo a su partido de la jornada cinco, cuando le hagan los honores a Pachuca el 8 de febrero en el Estadio Azteca.

"Los necesitamos en este momento, (que se vayan) eso me quita, me resta", agregó el timonel, quien dijo que siempre ha apoyado a la selección, pues que los jugadores sean convocados es un plus y una motivación para ellos, pero en este momento sería complicado.

"En estos momentos el equipo no está completo, es la realidad, a lo mejor puede ser que vaya uno, no podemos prescindir de 'Santi', ni de Alvarado, de Sebastián tenemos a 'Chuy' (Jesús Corona), quizá más adelante cuando esté todo el plantel podamos darle la posibilidad de que sí vayan a la selección".