Entre dimes y diretes, sesiona cabildo de Gómez Palacio

En medio de dimes y diretes, además de una denuncia por presuntas amenazas, se efectuó ayer la sesión ordinaria de cabildo en Gómez Palacio, donde se aprobó por mayoría la conformación del Consejo Ciudadano contra la Corrupción y se leyó la correspondencia que llegó a la Secretaría del Ayuntamiento.

En Asuntos Generales, el séptimo regidor del PRI, Francisco Bardán, pidió oportunidad al pleno para que quedara sentada en acta una querella que presentó ante las instancias correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de amenazas, descrito en el artículo 174 del Código Penal del Estado de Durango vigente.

En la denuncia, el funcionario público explicó que a las 8:30 horas del pasado 29 de enero, iba circulando por la avenida del aeropuerto de Lerdo, Durango, cuando se le cerró una camioneta en color blanco, sin placas y con vidrios polarizados.

El edil aseguró que del vehículo descendieron tres personas encapuchadas y con lentes oscuros que le impedían verles el rostro. Dice que uno de ellos se le acercó a su ventana y le gritó lo siguiente:

"Dice la patrona Marina Vitela que ya le bajes de hue… o te va a cargar la chin…hijo de tu pu… no te metas con nosotros o te va a cargar la chin...a ti y a los tuyos, ya te dije pen… o haces caso o te carga la ver… bájenle de hue… esto no es un juego". Según la narración del edil, posteriormente los sujetos se subieron a la camioneta y arrancaron a toda la velocidad, siendo testigos de los hechos diversas personas.

Bardán dijo que para salvaguardar su integridad física y la de su familia, presentó la citada denuncia, con el fin de que se garantice su seguridad derivada del puesto que ocupa y dada la situación de inseguridad regional y la peligrosidad de las amenazas directas que recibió. Mencionó que solicitó las medidas de protección consistentes en prohibición de realizar conductas o intimidación y molestias a la víctima y ofendido o a personas relacionadas con él además de protección policial de la víctima y ofendidos. Acusó que no es la primera vez que recibe amenazas y mensajes.

Mientras el edil leía la denuncia, algunos asistentes del cabildo y funcionarios públicos soltaron algunas carcajadas. "Aún a pesar de la risa y la burla sorna que hicieron ustedes, yo sí me encuentro en una situación vulnerable y los hago responsables en caso de que suceda algo a mi persona y a mis familiares", señaló el regidor.

En respuesta, la alcaldesa Marina Vitela comentó que Bardán tiene derecho a defenderse. "Yo no sé si será cierto o no, la verdad dudo mucho, pero bueno, serán otras autoridades las que tendrán que dictaminar su dicho", agregó. Mencionó que actualmente se enfrentan a un proceso donde hay inconsistencias (refiriéndose a la entrega-recepción) y que desde un inicio su gobierno declaró que habrán de acudir a las instancias y órganos correspondientes y que en ese sentido, han ido avanzando.

"Si yo hiciera caso a lo que el regidor Paco Bardán está diciendo, pues entonces yo también entendería los mensajes que de allá para acá han llegado pero que yo soy una dama y jamás los expresaría en una mesa como esta", expresó.

La presidenta municipal señaló que el regidor tiene todo el derecho de ir a cualquier instancia. "Me parece que lo que no tiene es vergüenza de haber sido parte de todo lo que sucedió (pues fue Oficial Mayor en la Administración pasada), yo he sido muy prudente, he tenido mucho tacto en hacer las cosas en no hacer acusaciones directas porque no me consta, simplemente por ello, y porque yo no soy instancia fiscalizadora, ni tampoco investigadora". Comentó que ella lo único que declaró fue "no lo que yo encontré" sino lo que detectaron a quien le correspondía auditar.

"Creo que Gómez Palacio es el mejor testigo de lo que pasó en tres años y yo creo que también a quien le toca y le corresponde dictaminar pues es a las instancias oficiales, ¿a quién?, a la Auditoría Estatal, a la Fiscalía Anticorrupción, quiero decirles que las denuncias van avanzando. Yo no he mencionado nombres y tengo mucho trabajo aquí en la presidencia y mucho rezago que atender como para que este joven (refiriéndose al regidor) me pueda quitar a mí el tiempo", afirmó.

En el uso de la palabra, el síndico municipal, Omar Castañeda, comentó que son irresponsables los señalamientos del edil de la fracción del PRI pero que no le extrañan pues "ese fue el distintivo de toda la administración pasada, el protagonismo, el escándalo, la represión, todos los ratones creen que son de su condición cuando uno actúa de otra manera y no vamos a actuar de la manera que actuaron otros, no vamos a reprimir".

En respuesta, Bardán mencionó que durante la sesión de cabildo fue "objeto de burla" y acusó que en la página oficial del Ayuntamiento de Gómez Palacio, en el apartado del INAI, aparecen algunas personas con los mismos apellidos del síndico municipal que tienen sueldos de 22 mil pesos mensuales y otros con cantidades más bajas. "¡Caray!, no escucho las burlas y no escucho la palabra, ¡qué falta de vergüenza!, esto es nada más para señalar la incongruencia con la que se rigen algunos funcionarios", declaró.

Por alusiones personales, Castañeda le respondió que "por más que intente aquí en esta mesa y con las redes sociales distraer la atención del posible desfalco multimillonario que se hizo en detrimento de Gómez Palacio no lo va a lograr, van a hacer las instancias responsables las que asignen la culpabilidad o no de los que se vieron involucrados".

Por su parte, la quinta regidora, María Elda Nevárez Flores, hizo un llamado al respeto y a la seriedad. Dijo que la situación del regidor se podía tratar de otra manera y no en la sesión de Cabildo.

Finalmente Vitela Rodríguez dijo que lamenta la actitud del regidor "pero pues está justificada, no lo dudo que al rato hasta se golpee o se mande golpear solo para poder decir que es de aquí de la presidencia".