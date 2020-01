Regidores critican segmentación de licencias de funcionamiento en Torreón

Durante la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de cabildo de Torreón se revivió nuevamente la polémica por la segmentación de licencias de funcionamiento para este 2020. Ediles de oposición criticaron que se otorguen descuentos solamente a organismos empresariales que lo soliciten, además reiteraron la necesidad de regresar a una tarifa de cobro único, como se hacía hasta el año pasado.

Fue el titular de la Comisión de Desarrollo Económico, Alfredo Mafud, quien tomó la palabra previo a la votación y posterior aprobación de un 30 por ciento de descuento a 11 cámaras empresariales y asociaciones de Torreón, esto en el rubro del refrendo en licencias de funcionamiento para el mes de febrero.

Mafud reclamó el hecho de que la segmentación de los cobros de ese concepto "no corresponde" a los esfuerzos que se hacen desde la Iniciativa Privada y desde el propio Municipio para favorecer una mejora regulatoria, además de que no suponen un beneficio directo que se relacione con la proporción de cada pago.

"Ya lo hemos dicho desde que se informó de esta segmentación, no supone ninguna situación de relación el hecho de pagar más por ese trámite, no es el caso y no es justo que se esté haciendo el cobro de esa manera, segmentado", señaló Mafud, quien solicitó oficialmente que se haga una revisión completa para regresar al anterior sistema de cobro único.

Ediles como la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, así como el regidor Ignacio Corona, también apoyaron el pronunciamiento del regidor Mafud.

Sin embargo, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, solicitó tomar la palabra para justificar la segmentación de los cobros en las licencias de funcionamiento.

Se refirió a los diversos problemas que surgen entre vecinos de cualquier sector al tener un nuevo negocio cercano, además de que para las autoridades municipales es necesario tener un padrón confiable sobre los negocios que se están abriendo, el giro al que pertenecen y el crecimiento que tienen con el paso de los años.

Zermeño señaló que no se trata de una situación que suponga una afectación a la economía de los inversionistas, pues los costos de las licencias, aunque segmentados ya para este año, siguen siendo prácticamente simbólicos.

Reclamos