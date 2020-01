México, tierra de campeones

éxico se ha distinguido por tener a lo largo de los años, campeones mundiales de boxeo en todas las divisiones. Con la incursión de las damas en el pugilismo, el país no se ha quedado atrás, en la producción de monarcas.

Incluso, las mujeres superan en la actualidad a los hombres, en este arranque de año en posesión de cinturones reconocidos, por los cuatro organismos que rigen los títulos a nivel internacional desde años atrás.

Estos son, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con sede en México, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que se encuentra en Panamá, la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Puerto Rico y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en Estados Unidos.

Son un total de 13, las campeonas mundiales mexicanas, además de la lagunera Yazmín Rivas, quien se encuentra en receso por su embarazo. "La Rusita", posee la faja Supergallo de la AMB, la cual defenderá tras su etapa maternal, a finales del 2020 o principios del 2021.

La gomezpalatina, junto a la chihuahuense Yamileth "Yeimi" Mercado de 21 años de edad, son las monarcas en las más altas divisiones de peso, en las 122 libras (55.34 kilogramos). El resto, son de divisiones menores, como Gallo, Supermosca, Mosca, Minimosca, incluso Átomo, en el caso de Monserrat Alarcón en las 102 libras (46.27 kilogramos).

En enero se consagró la capitalina Alejandra Jiménez, como campeona mundial femenil del CMB y OMB en la división de los Supermedios, al vencer por decisión dividida a la norteamericana Franchon Crews Dezurn.

Pero apenas el pasado día 24, se informó que "La Tigre", dio positivo en un examen antidopaje en el proceso de su pelea ante la estadounidense en el Alamodome de San Antonio, Texas. La sustancia de la que se habla es Eztanozolol, un esteroide anabólico.

Al iniciar los protocolos de seguridad, donde la púgil solicita la apertura de la prueba B, a la Agencia Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés), los cinturones todavía los conserva, a la espera de cómo se pronuncien el Consejo y la Organización.

La bajacaliforniana Jackie Nava, es la actual campeona Gallo de la AMB de manera interina. Recientemente manifestó, que se retiraría del boxeo profesional, aunque antes, busca enfrentar a la "Barby" Juárez, quien ostenta la faja universal en la misma división, pero en el CMB.

En cuanto a los hombres se refiere, son actualmente ocho los púgiles que poseen alguno de los campeonatos, siendo encabezados por Saúl Álvarez, quien ha dominado en los últimos años los pesos Medios y Supermedios.

El "Canelo", recientemente incursionó en los Semicompletos, al agenciarse el cinturón de la OMB, al noquear al ruso Sergey Kovalev.

Otros de los campeones son Leo Santa Cruz, verdugo en el 2014 del lagunero Cristian Mijares. El "Terremoto", actualmente reina la categoría Superpluma de la AMB.

También reinan en sus respectivas divisiones y organismos, Rey Vargas, "Alacrán" Berchelt, "Vaquero" Navarrete, "Gallo" Estrada, Elwin "Pulga" Soto y Julio César Martínez, quien expondrá el campeonato próximamente que disputó apenas en diciembre ante el nicaragüense Cristofer Rosales. Su rival en The Ford Center at The Star en Frisco, Texas, será el británico Jay Harris.

Otros boxeadores, están por disputar algún campeonato, ya con combates programados, como el caso del regiomontano Daniel "Cejitas" Valladares, quien retará mañana en la Sultana del Norte, al filipino Pedro Taduran, por el campeonato Mínimo de la FIB.

El próximo mes, el tapatío Erik "Habanerito" López (14-4-1, 10 KO's), disputará el cetro interino Minimosca de la AMB, cuando se enfrente la Arena Roberto Durán de Panamá, al invicto cubano Daniel Matellón (10-0-2, 6 KO's).

En la misma velada en suelo centroamericano del próximo viernes 7 de febrero, el duranguense Flavio César "Chinito" Ramos (8-3-3, 4 KO's), contenderá en peso Welter ante el ruso Khariton Agrba, pero el pleito no es titular.

Aztecas destacados en 2019

Nombre División Organismo Saúl "Canelo" Álvarez Medio CMB-AMB Semicompleto OMB Rey Vargas Supergallo CMB Miguel "Alacrán" Berchelt Superpluma CMB Emanuel "Vaquero" Navarrete Supergallo OMB Leo Santa Cruz Superpluma AMB Juan Francisco "Gallo" Estrada Supermosca CMB Elwin "Pulga" Soto Minimosca OMB Julio César Martínez Mosca CMB

Campeonas femeniles