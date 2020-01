Tomateros se corona campeón del Pacífico

Ofensiva de 15 imparables, incluyendo 4 jonrones, respaldó una hermética labor de Anthony Vásquez y cuatro relevistas para que los Tomateros de Culiacán blanquearan anoche a los Venados de Mazatlán por pizarra de 11 carreras a 0, en el séptimo y definitivo juego de la serie final de la temporada 2019-2020 en la Liga Mexicana del Pacífico, disputado en el estadio Tomateros, en Culiacán, Sinaloa.

Los Tomateros consiguieron así su duodécima corona de la LMP al ganar la serie por 4 juegos a 3 y se convirtieron en el representante de México y el último invitado a la Serie del Caribe 2020, que comenzará mañana en el estadio Hiram Bitorn, de San Juan, Puerto Rico.

Por los dueños de casa abrió juego el estadounidense Anthony Vásquez y sobrevivió a la amenaza que le montaron los bateadores visitantes durante el primer inning, en el que colocaron corredores en primera y segunda con solamente un out, pero no lograron llegar al pentágono. En el cierre, madrugaron los Guindas atacando con furia al inicialista de los porteños, el zurdo Juan Pablo Oramas, que había brillado en la postemporada, luciendo enormidades sobre el montículo, pero ayer simplemente no fue su día.

2 JONRONES conectó anoche Ramiro Peña, elegido el Jugador Más Valioso del duelo.

Tras conseguir dos outs, el tabasqueño recibió un batazo flojo que cayó detrás de la tercera base y Sebastián Elizalde corrió a toda velocidad para convertirlo en doblete, siguió Joey Meneses y depositó la esférica entre los jardines central e izquierdo, otro tubey que produjo la carrera "de la quiniela". El cubano Dariel Álvarez se paró en la caja de bateo y al primer pitcheo, pegó otro extra base entre central e izquierdo, tercer doblete consecutivo, con el que Menses anotó la segunda rayita local, redondeando el rally con un imponente batazo de Efrén Navarro, también al primer pitcheo de su turno, depositó la pelota detrás de la barda del izquierdo, desatando la locura en el estadio de los Tomateros que lució absolutamente lleno.

Oramas enderezó el barco y colgó la argolla en la segunda entrada, pero en el cierre de la tercera, lo castigó Ramiro Peña con un tremendo estacazo por el jardín izquierdo, para poner la pizarra 5 por 0 y darle la puntilla al abridor de los Venados que lució irreconocible. El gran prospecto zurdo, Édgar Torres entró al relevo y no permitió más daño en ese tercer inning, sin embargo, en el cuarto capítulo volvió a recibir castigo: Román Alí Solís la desapareció por el izquierdo, su primer cuadrangular de la postemporada y siguió Rico Noel con doblete por el jardín izquierdo, se robó la tercera y timbró impulsado por sencillo del regiomontano Peña, para poner en la pizarra un lapidario 7 por 0.

Mientras Vásquez cumplió con una hermética apertura, tomando confianza por el respaldo que recibió de parte de sus compañeros a la ofensiva, los relevistas porteños siguieron sufriendo ante la artillería Guinda y en la sexta tanda llegó el ataque que puso el juego en el congelador, gracias a un cuadrangular de 3 carreras, obra del exYankee Peña, quien castigó al zurdo Román Peña Zonta, parqueándole la pelota por todo el jardín izquierdo. Todavía en la séptima, los Tomateros agregaron su undécima anotación en los spikes de Álvarez, aprovechando una rola de Christian Zazueta que se convirtió en jugada de doble play.

Los Venados pegaron 11 hits a lo largo del juego, pero no pudieron anotar ni una sola carrera ante el ganador Anthony Vásquez, quien lanzó 6 entradas de 8 imparables, otorgó un boleto y recetó 6 chocolates; fue relevado por Derrick Loop, Sasagi Sánchez, Ryan Kelly y Alberto Baldonado, quienes tampoco admitieron daño. Juan Pablo Oramas se llevó la derrota al lanzar 2 entradas y un tercio, le pegaron 7 imparables y le anotaron 5 carreras, ponchó a 3 enemigos, lo relevaron Édgar Torres, Kyle Halbohn, Román Peña Zonta, Ryan Newell y Francisco Moreno.