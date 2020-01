Desconfianza generó caída: IP

El Producto Interno Bruto de México el año pasado tuvo una caída de 0.1 por ciento, lo que confirma que la economía en 2019 vivió un año negativo y que fue el sector industrial el más afectado, ya que, según cifras del Inegi, la baja fue de 1.7 por ciento, mientras que el sector primario y terciario tuvieron un alza moderada de 1.9 y 0.5 por ciento, respectivamente.

A primera hora de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los datos con el argumento de que su principal preocupación en su primer año de gobierno es lograr una mejor distribución de los recursos. Sin embargo, las cifras son frías, la economía no solo se mantuvo estancada, como se pensaba a finales de año, sino que cayó, es decir, se dio una mejor distribución, pero de menos recursos, señalaron ayer analistas financieros.

En este contexto, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, señaló que la contracción económica de México en el 2019 tiene que ver con la reducción de la confianza del sector privado, la disminución de inversiones, el deterioro del sector de la construcción y la desaceleración del consumo, entre otros aspectos. El decrecimiento de 0.1 por ciento que se registró en el PIB del país el año pasado también fue resultado del subejercicio del Gobierno; así como las caídas en los niveles de comercio.

Para el líder nacional del sindicato patronal en el 2020 existe un consenso entre los expertos de que se podría llegar a un crecimiento de entre 1 % y 1.3 %, lo que está muy lejos de la meta de crecimiento del Gobierno de la Cuarta Transformación, de 4 %. Impulsar la economía requerirá de mejorar la confianza empresarial, ya que esta es clave para revertir la perspectiva negativa de la economía.

Es necesario que se permita la inversión privada en el sector energético, lo que también mandará señales de confianza a las empresas y quitará presión en las finanzas públicas.

Se tiene que dejar de lado el discurso que fomenta el enfrentamiento y la división entre la población y aumentar la confianza de los consumidores; aprovechar la próxima entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el debilitamiento que existe en el comercio entre Estados Unidos y China, entre otras cosas.

Es correcto el plan de AMLO: Luz Ángel de Luna Meléndez

A decir de Luz Ángel de Luna Meléndez, presidente de la Asociación de Economistas Zona Metropolitana de La Laguna, es correcto el plan del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al decir que no busca el crecimiento, sino el bienestar; por eso no le preocupa el dato negativo del PIB recién dado a conocer por el Inegi. Al combatir la corrupción, dijo, ha afectado a las empresas que se beneficiaban generosamente del gasto público y ello tuvo un fuerte impacto negativo en su crecimiento.

Explicó que el propósito del primer mandatario del país es un principio de la teoría económica keynesiana, en cuanto a que al derramar ingresos en los estratos bajos van a mejorar su capacidad adquisitiva y a reactivar la economía; por eso, resaltó, es la reorientación del gasto público hacia el bienestar social.

“Es justo lo contrario al neoliberalismo, que plantea el crecimiento de las grandes fortunas, esperando que penetre la riqueza hacia abajo, cosa que ya se vio que resulta en un rotundo fracaso y dispara la brecha socioeconómica”, apuntó.

Por ello, enfatizó, es de sorprender un Producto Interno Bruto negativo y sin crisis económica, ya que no hay devaluación, no hay inflación y además se incrementó sustancialmente el salario mínimo, y sin existencia de fuga de capitales y la reserva internacional es histórica. “Cayó el PIB y se da un intenso juego mediático, pero en realidad no hay fallas estructurales; por el contrario, hay una amplia reorientación de las políticas públicas hacia el bienestar, en materia de salud, en el campo y en educación, principalmente. Y así lo explica el propio presidente de la república en su reciente libro, La Economía Moral. No hay sorpresas”, detalló. (Por Beatriz Silva)