Roberto Palazuelos le 'echa porras' a Aracely Arámbula

Luego de que trascendiera que el cantante Luis Miguel se había retrasado con el pago de pensión para los hijos que tuvo con la actriz Aracely Arámbula, el actor Roberto Palazuelos aseguró que ella no necesita de nadie para salir adelante.

"Aracely está guapísima, es un amor. ¿Qué va a necesitar esa mujer? Yo creo que Aracely no necesita ayuda de nadie", expresó a medios de comunicación el llamado "Diamante negro", quien durante la década de los noventa, fue uno de los mejores amigos de "El Sol".

En fecha reciente, la protagonista de la serie de televisión La Doña, aclaró que no requiere la manutención del intérprete de La incondicional para poder criar a sus hijos, Miguel y Daniel, pero sí aprovechó para mandarle un contundente mensaje.

"El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y, de la manera más amorosa, que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, con ellos", declaró.

Con respecto a la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, en la que la figura de Roberto Palazuelos podría ser expuesta, como ocurrió en la primera parte, y que incluso le molestó, respondió:

"Va a ser un exitazo como la primera, ¿no? Como todo lo que él hace. También (se requiere) de mucha publicidad, así que a la larga no pasa nada", anotó.

En la primera entrega de la serie, a Palazuelos se le presentó como responsable de que concluyera la relación entre la fotógrafa Mariana Yazbek y Luis Miguel, pues dijo que la vio en romance con el hoy cineasta Alejandro González Iñárritu, durante la boda de la cantante Yuri.