Policías agreden a portero de Pumas y a su esposa

Mariana Clemente, esposa del portero titular de Pumas, Alfredo Saldívar, denunció a través de redes sociales que policías capitalinos la agredieron en calles de la Ciudad de México.

En la grabación se observa que una mujer policía jala en repetidas ocasiones a Mariana, quien estaba acompañada del portero de los Pumas y de su hijo. Mariana Clemente señaló que estaba embarazada.

En Twitter, la afectada agregó que los uniformados los detuvieron sin razón alguna.

Vean vean es increíble! pic.twitter.com/KUfBTjHLEL — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

"Amigos, ayúdenme con un RT. Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada", se lee en la publicación.

La esposa del futbolista explicó que una uniformada quiso revisar su bolsa sin su autorización y luego la golpeó.

"Una mujer quería revisar mi bolsa; al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", escribió y agregó varias fotos de la patrulla y de los elementos policiacos que iban en motocicleta.

También se observa que uno de los agentes se mete al auto del deportista y ahorca a Alfredo Saldívar.