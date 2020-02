Crecer con YouTube e Instagram (o lo que quieran, es libre)

Crecer con Instagram

Instagram es una red social sencilla, pero con mucho potencial a sus espaldas. Permite aumentar el alcance de las marcas y dirigirse mejor al cliente potencial.

Sin embargo, como la competencia en esta red social es tan elevada, algunos usuarios se deciden a comprar seguidores Instagram siendo una práctica que siempre y cuando se haga con una cierta lógica, permite conseguir resultados muy interesantes.

¿Te interesa? Sigue leyendo para descubrir todo lo que puede ofrecerte.

Ventajas de comprar seguidores para Instagram

Seguro que en más de una ocasión te has encontrado con un canal muy bueno, pero no te has decidido a seguirlo debido a que no tenía muchos seguidores.

Al comprar seguidores baratos en Instagram creamos una especie de efecto dominó. Aunque si bien es cierto que los seguidores no serán reales, nos ayudarán a atraer a seguidores que sí lo son.

Tu perfil se hará mucho más atractivo, atrayendo a individuos que quieren conocerlo todo sobre tu marca, sobre tus productos o servicios.

Esto se puede aplicar sobre cualquier otra red social y sobre cualquier criterio: por ejemplo, es posible comprar visitas baratas en YouTube para hacer que el perfil sea mucho más atractivo.

Mejora tu nivel de ganancias

Otra de las ventajas de comprar seguidores en Instagram es que, al mejorar la visibilidad de nuestro escaparate, el público se encontrará con tu producto o servicio con más facilidad, consiguiendo que tus ventas se incrementen.

No obstante, se recomienda optar por la compra de seguidores siguiendo al mismo tiempo otras estrategias de promoción, como la creación de promociones o concursos. Estos recursos, además de incrementar la cantidad de seguidores, también lograrán crear conexiones con los seguidores, haciendo que interactúen más y que se incremente la relevancia de tu perfil.

Una buena manera de equipararse a la competencia

En el caso de que seas nuevo en el mercado, te encontrarás con una competencia férrea que no querrá que tengas tu propio hueco en el mercado.

Al comprar visitas YouTube o Instagram podremos equipararnos a la competencia. Podremos ponernos a su altura para recortar las distancias y que por lo menos tengamos una oportunidad. A partir de ahí será más fácil crecer ya que de otra manera, teniendo en cuenta que hay cuentas que tienen miles, incluso millones de seguidores, sería una tarea imposible.

Personalización del gasto

Además, las campañas de comprar seguidores en Instagram, YouTube, así como cualquier otra red social son muy asequibles, pero siempre será el comprador quien se encargue de personalizarlas, en relación con el presupuesto que tenga.

El coste dependerá de cada entidad, pero es posible comprar unos 1000 seguidores por unos 3€, lo que no supone una cantidad nada elevada.

Incluso por esa cantidad podemos probar que tal responden sin que tengamos que hacer grandes inversiones. Si nos va bien, podemos seguir invirtiendo dinero.

Estas son las principales ventajas de comprar seguidores en redes sociales, aunque hay muchas más. Hazlo con cabeza y no habrá ningún problema en tu estrategia de marketing.