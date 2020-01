Jorge Valdano afirmó que “en el fútbol hay más dinero en circulación que talento”

El campeón mundial con Argentina y referente del Real Madrid es todo un hombre de mundo en el fútbol y da su visión de este deporte a nivel mundial.

Jorge Valdano es un convencido de que la pasión seguirá siendo el gran motor del negocio que mueve al fútbol y seguirá siendo una tendencia por los próximos años. Así lo reveló en una entrevista con el diario El País de España.

“Estoy convencido de que mi nieto se desvelará con una camiseta de su equipo, porque la fascinación que producen los héroes ya tiene más fuerza que el juego en sí mismo. Mi nieto no sabrá que en el instante en que compre esa camiseta pasará de hincha a cliente para activar un negocio cada vez más grande”, afirmó.

Respecto a la transformación de la industria del fútbol, Valdano se refirió al crecimiento de la relación lejana entre los clubes y sus hinchas, pues se ha ‘globalizado’ el hinchaje por una camiseta o un equipo.

“La industria del fútbol se está transformando pero dentro de una filosofía, la del espectáculo. Este deporte vive con el vínculo de su audiencia. Hubo un tiempo en el que un club era tan rico como la cantidad de entradas que podía vender. Era cuando el socio tenía un poder económico y esto le daba también un poder real sobre la institución. Ahora el desafío es relacionarse con los aficionados remotos y convertirlos en clientes. Esta estrategia la empezó el Manchester United y el Real Madrid aprendió muy pronto la lección. Llevamos dos décadas con giras por Asia y Estados Unidos. Y esto ha obligado a que el jugador, que ya es un héroe social, se convierta también en un hombre de negocios”, manifestó.

También se refirió a la controversial decisión de llevar el fútbol a naciones con mucho movimiento político, pero que económicamente tienen un poderío comprobado. Este poder está vinculado a muchas otras empresas, como las apuestas, los mejores casinos online o incluso otros mercados paralelos.

“El fútbol tiene una fuerza simbólica muy fuerte. El escritor Manuel Vázquez Montalbán nos enseñó que resulta imposible no leerlo también en términos políticos. No es que este deporte busque países que tengan dificultades con el respeto de los derechos humanos, lo que busca son naciones socio-económicamente fuertes. Es cierto, y así lo ha demostrado la pasada Supercopa [disputada en Arabia Saudí], que no repara en cuestiones éticas”, apuntó.

En tanto, Valdano se mostró en favor de la creación de una Superliga europea, pese a que hoy es tomada como una idea rara, pues no se han tendido del todo los puentes entre los económico y lo deportivo.

“Lo que ahora nos parece extravagante se convertirá en normal en muy poco tiempo. Es algo parecido a cuando se cambió la pretemporada por la gira de los equipos. Las primeras ocasiones resultaron hasta traumáticas porque los puentes entre lo económico y lo deportivo no son siempre fáciles de tender. Pero ahora se ve como algo normal”, anotó.

Finalmente, señaló que los jugadores siguen siendo los protagonistas y quienes tienen el poder en el mundo del fútbol, mas no los agentes.

“No he visto que los agentes en los últimos años hayan acumulado más poder, quienes sí lo han hecho son los jugadores. Son los grandes héroes de este juego, como dijo una vez Florentino [Pérez, presidente del Real Madrid]: ‘Este es un negocio de héroes’”, concluyó.