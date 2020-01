Aseguran que Zac Efron está en una relación con un viejo amor

Zac Efron es uno de los galanes de Hollywood con el que sueñan tener miles de mujeres alrededor del mundo, por lo que sus corazones se rompieron al enterarse que uno de los solteros más codiciados finalmente se encuentra en una relación con quien fuera una de sus exnovias.

De acuerdo a la revista Us Weekly, el actor está de romance con Halston Sage, pues una fuente le dijo a la publicación que los dos están “en una relación seria y enamorados”, e incluso reveló que pasaron vacaciones juntos, poco después de que Efron tuviera una aventura con la nadadora danesa Sarah Bro.

La pareja ya había sido vinculada sentimentalmente en abril de 2014, sin embargo, ese mismo verano se informó que el actor estaba soltero nuevamente, según información de E!.

En cuanto a su relación con Bro, una fuente señaló a BAZAR que “la relación simplemente no estaba funcionando”, “Ella regresó a Los Ángeles y nunca volvió a funcionar”, señaló.

Sage comenzó su carrera como actriz infantil interpretando al personaje de Grace King en How to Rock de Nickelodeon, mientras que Efron saltó a la fama a través de su papel de “Troy Bolton” en la trilogía de mega éxitos del canal Disney High School Musical. Halston ha protagonizado recientemente dos series de televisión separadas de Fox, interpretando a “Ainsley Whitly” en Prodigal Son y “Alara Kitan” en The Orville.

La noticia del último amor de Efron llega solo un mes después de que el actor tuviese un gran susto de salud mientras filmaba su nuevo reality show, Killing Zac Efron, en Papua Nueva Guinea. Efron fue transportado en un vuelo de emergencia y hospitalizado después de contactarse con una infección bacteriana grave.