Acusan a titular del IMCE Torreón de desvío de recursos

El titular del Instituto Municipal de Cultura y Educación en Torreón (IMCE), Elías Agüero, fue acusado hoy jueves de desvío de recursos, esto de parte de la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, en plena Sesión Ordinaria de Cabildo.

Fue durante la discusión de un punto general de la reunión, en la que se analizaba la resurrección de la Dirección General de Cultura de Torreón, que Pereda señaló que la medida, además de innecesaria, reflejaba el desorden que imperaba en el instituto desde hace dos años, mismos en los que ha estado al frente Elías Agüero.

Dijo que ejemplo de ese "desorden" eran situaciones financieras irregulares que se detectaron en el mes de octubre de 2019, cuando desde el IMCE se realizaron tres depósitos bancarios a la cuenta personal del propio Elías Agüero, con montos variables desde los ocho mil y hasta los 26 mil pesos.

"Las pruebas están aquí, la acusación es muy sencilla, ayer (miércoles) nos daban la explicación de que querían desaparecer el instituto por las observaciones, porque la ASE (Auditoría Superior del Estado) y porque había nacido con irregularidades, realmente los datos que ellos traen son completamente erróneos... Hay una notificación en el 2019 de parte de Santander, que es de donde viene la cuenta, hecha por una persona que ya ni siquiera está en el instituto, pero que sigue siendo titular de la cuenta, que es Ernesto Arturo Rivera López, transferencias del pago de la cuenta del IMCE a las tarjetas de Elías Agüero, una por nueve mil pesos el 11 de octubre, el día 23 de octubre se aventaron otra de 8 mil 264 pesos y la última que tenemos, porque igual y no le rascamos más, el día 24 de octubre de 2019 por 26 mil 444 pesos... son situaciones observables bastante fuertes".

Pereda exigió así la renuncia del funcionario de cultura de cara a la inminente creación de la Dirección General de Cultura, además advirtió que solicitará una auditoría especial de parte de autoridades estatales a las presuntas irregularidades en el aún IMCE.

Al respecto, el primer regidor de Torreón, Ignacio García, negó que se tenga desorden o falta de proyectos en el tema cultural en la ciudad, puso de ejemplo la construcción del monumento del "torreoncito" que se inauguró apenas ayer miércoles por la noche, además de los apoyos que se otorgan a las escuelas de Música y Danza.

También se pronunció el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, quien pidió a la síndica interponer las denuncias correspondientes para así proceder con alguna investigación de parte de Contraloría.

"Si hay algún señalamiento que hacer respecto al ejercicio presupuestario por algún servidor público, no únicamente por este servidor público, tenemos los conductos que es la Contraloría... no podemos estar juzgando sobre un tema que no se ha sometido a un procedimiento, la Contraloría dará cuenta si hay alguna irregularidad", dijo Lara Galván.