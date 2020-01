Laura Flores se recupera tras operación en la columna

La actriz Laura Flores se recupera satisfactoriamente en su casa luego de haber sido operada de urgencia debido a una hernia en la columna vertebral, motivo por el que tuvo que renunciar a su participación en la telenovela Soltero con hijas.

La también cantante informó hace unos días que se retiraba de la producción por causas de salud, pues una hernia en la columna vertebral le oprimía algunos nervios lo que había provocado pérdida de fuerza en la pierna izquierda por lo que viajó a Miami para ser intervenida de emergencia y evitar complicaciones.

A través de sus redes sociales, Flores subió un video para dar a conocer los resultados de dicha cirugía, en él explicó que todo salió bien pues la hernia había sido removida con éxito, por lo que ya se encuentra en etapa de convalescencia, al lado de su familia.

“Ya en casita recuperándome y muy bien acompañada. Estoy aquí, con mi enfermera de cabecera y es literal (refiriéndose a una gatita que tiene como mascota). Estoy aquí en casa, tranquilita, recuperándome, viendo la tele”, comentó Flores, quien en ese momento se encontraba también con una de sus hijas.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar por parte de los seguidores de la intérprete de Te felicito, lo que la llevó a realizar un nuevo video para agradecer las manifestaciones de apoyo recibidas.

En este breve video agradeció a quienes se preocuparon por ella, por su salud y por su familia. “Ya estoy en casa, estoy de pie, estoy bien y me estoy recuperando. La semana que entra ya me integro a mis actividades de trabajo. Dios es grande, de pie, como el doctor me dijo y recuperándome”, concluyó Laura Flores.