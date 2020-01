Reconocen a Joaquin Phoenix por su labor a favor de los animales

Nominado al Oscar y recién ganador del Globo de Oro por su participación en Joker, el actor Joaquin Phoenix recibe un reconocimiento por su labor en favor de los derechos de los animales.

La organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) anunció a los artistas y cintas de Hollywood que honra por ser amigables con los animales, pero también por su trabajo actoral.

A la lista de galardonados se suman Cynthia Erivo y Tom Hanks, así como las películas El rey león y Dumbo.

PETA reconoce que el 2019 fue un buen año para los derechos de los animales en la industria cinematográfica de Estados Unidos, y en plena temporada de premios, no se queda atrás y dio a conocer a los ganadores de los reconocimientos Oscats, que incluyen categorías tradicionales como Mejor Película y Mejor Actor.

El rey león obtuvo el premio a Mejor Película, por sus impresionantes imágenes de animales salvajes generadas por computadora.

Mientras que Dumbo de Tim Burton ganó por Mejor Guion, al darle un final más humano a la historia, y no dejar a Dumbo y su madre encarcelados y explotados por la industria del entretenimiento, además de presentar animales generados por computadora que se ven reales.

Joaquin Phoenix y Cynthia Erivo, protagonista de Harriet, ganaron los trofeos a Mejores Actores, y Tom Hanks fue reconocido por una de las escenas en A Beautiful Day in the Neighborhood, en la que afirma que no puede comer nada que tenga una madre.

Asimismo PETA reconoció a Cats, dirigida por Tom Hooper, por retratar a su elenco como felinos humanoides digitales cubiertos de piel.