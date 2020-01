Michelle Renaud muestra sus pechos tras remover implantes

La actriz Michelle Renaud se sometió a una cirugía para quitarse los implantes de seno que tenía pues, además de sufrir problemas de salud, no quiere inculcarle a su hijo ni a las mujeres que la siguen que necesitan operaciones estéticas para sentirse mejor.

Renaud compartió a través de su cuenta de Instagram el procedimiento al que se sometió y dijo que tras tener un sueño, en el que le decían que "tenía veneno en el pecho", decidió acudir al médico para someterse a la extracción de sus implantes mamarios.

"Una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el 'Breast Implant Illness'. Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos. Tuve tres pensamientos que me dieron fuerza para volver a ser plana. La estética jamás va a estar por encima de mi Salud. Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a sí mismo y a su cuerpo ¡con implantes en mi cuerpo! Si llego a tener una hija y es plana, ¿qué mensaje le iba a dar, opérate?", escribió en su publicación.

La protagonista de La reina soy yo que en este proceso tuvo el apoyo de su novio, el también actor Danilo Carrera, y tras buscar a varios especialistas, algunos le decían que la enfermedad del implante mamario no es real, ya que aunque a algunas mujeres se les rompe y corren peligro, otras los rechazan.

"Total que de todas maneras todos me dijeron que me debían de operar para arreglar el mal trabajo del cirujano pasado. Que ya fuera para quitar implantes o para arreglar, necesitaba cirugía", destacó.

En la publicación, Michelle aparece con el torso desnudo y explicó que tras la operación su salud a mejorado, razón por la que considera relevante hablar acerca de la enfermedad del implante mamario.

"Quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!", añadió.