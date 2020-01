Aseguran que William Levy sólo está con su esposa por sus hijos

William Levy y Elizabeth Gutiérrez parece que pasan por un mal momento en su relación, pues una fuente cercana a la pareja reveló que el actor sólo permanece con ella por sus hijos.

El cubano de 39 años y su esposa de 40, son padres de 2 pequeños, razón por la cual ambos se mantienen unidos, pues hace más de 5 meses que duermen en camas separadas.

“Lamentablemente ya no son pareja. Desde hace cinco meses él le dijo que ya no la amaba y que ya no quería estar a su lado; sin embargo, por el bien de sus hijos, siguen viviendo juntos en su casa de Miami, pero cada quien duerme por su lado en camas separadas, como extraños”, aseguró la fuente a la revista TV Notas.

Asimismo, declaró que fue Elizabeth quien le rogó para que no la abandonara, pues aún lo ama a pesar de haberle sido infiel en más de una ocasión.

“Pensábamos que su amor por fin había triunfado y que todos sus problemas habían terminado. Elizabeth siempre luchó por su amor, sin embargo, él ya no quiso seguir”, comentó la supuesta amiga de la pareja.

De acuerdo a sus declaraciones, los amigos cercanos a los actores están enterados de su ruptura, pues William y Elizabeth son muy poco afectivos entre ellos, además de que en reuniones cada quien llega por su cuenta, asimismo, señaló que ella se ha visto notoriamente triste.

A principios de diciembre de 2019, William presentó su primera película como productor, director y actor, y aunque su esposa asistió al evento, su amiga afirma que él no quiso posar con ella ante las cámaras.

“William marcó su distancia con ella, incluso cuando le preguntaron por Elizabeth, muy incómodo y en actitud déspota, contestó: ‘Creo que viene al rato’. Ella llegó después, se sentó por separado y al final se fue solita... parecía una invitada más y no la esposa; William no se dignó a tener atenciones con ella”, agregó.

Además, comentó a la revista de espectáculos que Levy le advirtió a Gutiérrez que en cuanto encuentre otra mujer con la que quiera algo serio, se va a divorciar definitivamente.