Facundo ruega estar en palco de Marc Anthony en Super Bowl

Facundo es conocido por sus irreverencias y ocurrencias, características que lo han metido en problemas en más de una ocasión, por lo que regularmente da qué hablar, y esta vez lo hizo luego de que le rogara a Marc Anthony para que lo invite con él a ver el Super Bowl.

A través de sus redes sociales, el presentador compartió un video donde le pide al exesposo de Jennifer Lopez que le dé la oportunidad de estar junto con él en su palco privado del estadio.

“¿Qué pasa Marc Anthony?, seguro no me conoces pero yo a ti sí, de hecho soy tu máximo payolero, he puesto todas tus canciones en el radio, me ha costado casi mi trabajo defender la salsa, tu estilo, tu flow, y ahora me tienes que pagar. ¿Cómo? Invitándome a tu palco Marc”, comienza el clip en el que etiquetó al intérprete de Vivir Mi Vida.

Incluso, Facundo le hizo promesas al cantante, “Estoy en Miami, no tengo forma de ver el Super Bowl y pues quiero ser tu amigo, tu compañero de Super Bowl, prometo no decepcionarte, voy a tomar al nivel que tomes tú, voy a bailar al nivel que bailes tú y voy a gozar al nivel que goces tú, puedo ser tu achichincle, limpiarte los zapatos, pero tira paro, dame palco”, finaliza.

Amigo @MarcAnthony #tiraParoDamePalco

Seré tu mesero, tu maximo payolero y si vas al baño tu sacudidero, ir contigo al superbowl es lo único que quiero pic.twitter.com/EhsV9fUAYu — Facundo (@facufacundo) January 29, 2020

El conductor logró que varios usuarios de redes sociales le escribieran a Anthony para ayudarlo. Sin embargo, hasta el momento el artista puertorriqueño no ha respondido a su petición.

Cabe mencionar que hace un año el presentador fue vetado del Super Bowl por llevarle serenata a Tom Brady, jugador del equipo de New England Patriots, en plena conferencia de prensa.