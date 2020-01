Impulsa AMLO gabinete económico

El presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó el Gabinete para Crecimiento Económico que presidirá el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo.

El mandatario hizo el anuncio y posteriormente realizó el acto protocolario en Palacio Nacional durante la reunión con su gabinete.

"Es la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico, y se va a nombrar a un coordinador de todo el gabinete (…) es para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país", refirió el mandatario por la mañana.

Posteriormente, al salir de la reunión con el del Ejecutivo federal, Romo Garza explicó que varios miembros del gabinete fueron nombrados como parte de ese nuevo ente para detonar la inversión en el país, e indicó que la lista de los elegidos se conocerá esta tarde; además les pidió acelerar el crecimiento.

"La visión ya está muy clara, el presidente tiene muy claro a dónde quiere llegar, ahorita el reto es la implementación y que no nos falle. (Nos pidió) que nos sentáramos todos, viéramos prioridades porque no quiere, en pocas palabras nos dijo: 'sin crecimiento no hay nada qué ofrecerles a los 50 millones de pobres', porque tenemos que crear empleo y tenemos que crear un entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la inversión", aseguró Romo.

Según el jefe de la Oficina de Presidencia, el funcionamiento del Gabinete para el Crecimiento Económico tiene como objetivo apoyar al sector privado, quitar burocracia y "darle velocidad a todo".

Además, refirió que actualmente ya existen 100 proyectos en los que se prevén inversiones privadas que forman parte del Proyecto Nacional de Infraestructura, pero se irá actualizando.

En tres semanas, dijo el funcionario federal, también se anunciarán las inversiones en los sectores energético e inmobiliario, así como el plan de maíz, entre otros.

Sobre el nuevo gabinete, el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, afirmó que el presidente López Obrador les pidió que se establezcan lazos de ayuda entre las diferentes dependencias.

Mientras que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó que se reforzará el trabajo para impulsar los proyectos de inversión entre el Estado y la inversión privada.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, reveló que el Gabinete para el Crecimiento Económico estará conformado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Comunicaciones y Transportes, entre otras.