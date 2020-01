Pide más seguridad

En los últimos meses la industria musical fue alcanzada por la delincuencia.

El reciente robo de instrumentos a Río Roma, el asalto al camión del grupo Bronco y el cierre del foro Caradura por una supuesta situación de inseguridad que sufría el lugar y los alrededores, incitaron a la banda Hello Seahorse! a pedir mayor seguridad para los músicos, y que se demuestre con acciones no sólo con palabras.

"Queremos pedir un acto importante por parte del gobierno para poder vivir en paz la vida y nuestra vida musical.

La inseguridad está hiriendo a la música, nos da pena que algunos lugares cierren por eso, y lo mismo pasa con las desafortunadas historias de músicos que han sido despojados de sus instrumentos, a ellos les queremos dar nuestro apoyo incondicional", declaró Denisse, vocalista de la agrupación. Los intérpretes de Mujer mencionaron que en ellos también crece la duda de ir a un lugar a tocar, que en ocasiones llegan a pensarlo dos o incluso hasta tres veces antes de decidirse por dar conciertos en ciertas regiones del país. "La música tiene que llevarse, es muy triste pensar o sentirte preocupado por asistir a ciertos sitios a llevar tu arte", explica Denisse.

Disco estimulante es el último álbum de la banda con el que decidieron recurrir a una disquera independiente para su desarrollo y lanzamiento para evitar retrasos y problemas con el proceso que, aseguraron, se retrasan.

"No tenemos nada en contra de las disqueras transnacionales pero tienen la desventaja de su burocracia, el proyecto tiene que pasar por muchas manos, y aquí el contacto es directo; si surge una duda o algún detalle, se resuelve rápido, en otras ni siquiera sé si me contesten porque están de viaje en Miami, así es trabajar con ellos", dice Joe, integrante de la banda.

Después de ocho años sin lanzar un disco y con su regreso a los escenarios, la banda contó por qué se han mantenido unidos a pesar de nuevos proyectos de cada uno de ellos, una de esas razones es porque son una familia y sin confundir los roles que tiene cada integrante de la banda.

"Hello Seahorse! tiene su propia identidad y forma, nos parece sano que con muchas historias personales desarrollemos interés en otros proyectos, se basa en una buena logística.

Siempre nos apoyamos entre nosotros y nada está peleado siempre y cuando lo que pertenece a nuestra banda y lo de afuera esté separado", aseguró Denisse.

La banda se presentará el 8 de febrero en el Plaza Condesa para interpretar en vivo su disco.

