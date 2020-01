Jurisdicción Sanitaria 6 también presenta desabasto de vacunas

La Jurisdicción Sanitaria número 6 informó que la vacuna BCG contra la tuberculosis se encuentra en "ausencia" en todo el país debido al desabasto generalizado, mientras que la vacuna triple viral, se encuentra en cuarentena, por lo que no se está aplicando por disposición oficial.

De acuerdo con César del Bosque, jefe de la Jurisdicción con sede en Torreón, el desabasto data desde hace unas tres semanas, pues fue en el mes de diciembre que se aplicaron las últimas dosis.

"Tenemos como apenas unas tres semanas, porque de la que tuvimos todavía la estuvimos conservando y aplicando a principios o a mediados de diciembre", explicó.

Del Bosque dijo que ni instituciones públicas ni privadas cuentan con la vacuna.

Ante tal situación, pidió a las madres de familia no alarmarse. "Para que estén tranquilizas las mamás, que la BCG se aplica por la normatividad que existe desde año atrás. No estén preocupadas, el día que haya vacunas se les aplicará pero no es una urgencia". Asimismo, señaló que no ha habido decesos por tuberculosis.

Por otra parte, el titular de la Jurisdicción Sanitaria dijo que la vacuna triple viral, que protege a los menores contra el sarampión, parotiditis (paperas) y rubeola, se encuentra en una cuarentena "extra" de la normal, y se desconoce cuándo podrían enviarse las dosis a los estados.

Explicó que, de acuerdo a los protocolos, los biológicos provenientes de los laboratorios mundiales se ponen en cuarentena antes de ser enviados, a fin de garantizar que se encuentran al 100 por ciento.

Sin embargo, esas dosis son analizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al parecer, al detectar algo en los biológicos, sin embargo no se específico qué.

La primera dosis debe aplicarse a los 12 meses de edad y una segunda a los seis años de edad o al ingresar a la escuela primaria.