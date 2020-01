'Duva' Sánchez le apunta a Tokio 2020

Completamente repuesto de su lesión en el tendón de Aquiles, el clavadista mexicano Germán Sánchez está listo para recuperar su lugar en la selección y enfilarse a su tercera medalla en uno Juegos Olímpicos.

Fue en abril del año pasado cuando el deportista jalisciense sufrió la lesión que lo dejó fuera de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero ya comenzó a tirar clavados de 10 metros y está listo para pelear por su sitio rumbo a Tokio 2020.

"Estamos teniendo los cuidados necesarios y dándole recuperación después de cada entrenamiento a lo que es el tendón y pantorrilla para no caer en lo mismo otra vez, ya estoy haciendo clavados de 10 metros, incluido uno de alto grado de dificultad que quiero meter", dijo en entrevista.

El "Duva" trabaja de manera habitual en las instalaciones del Code Jalisco, aunque estos días realizará un campamento en el CNAR de la capital del país junto a otros clavadistas.

Fue en abril del año pasado cuando ocurrió la lesión que lo dejó fuera de acción por más de seis meses, y aunque regresó a la actividad a finales de noviembre, dijo que por tiempos no le preocupó estar listo para competir por un sitio a Tokio.

"Sabía que lo tenía, pero sí (temía) quizá porque por más que te digan que sí vas a quedar, hasta que no hiciera un clavado no iba a saber si estaba bien o no el tendón. Eso quedó atrás, estoy entero, con mucho ánimo y ganas de ganar ese lugar, recuperar mi lugar nacional, buscar el pase olímpico para México y estar en Tokio".