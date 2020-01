Tras caer en cuartos de final de Abierto de Australia ante Dominic Thiem, Rafael Nadal, se dijo tranquilo tras el juego que dio ante el quinto preclasificado.

"Me voy tranquilo, lo he intentado hasta el final y he estado a dos puntos de irme al quinto set pero es verdad que ha habido momentos claves que no los he cogido como el final del primer set o a principio del cuarto set cuando he tenido un uno cero favorable y 15-40", dijo Nadal, quien perdería el número uno del ránking si Novak Djokovic se corona.

La victoria de Thiem por 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6) sobre el número uno del mundo tomó 4 horas y 10 minutos debido a una gama infinita de largos y emocionantes puntos. Uno de los más memorables tuvo a Thiem cayéndose de espaldas, pero logró levantarse para mantener la pelota en juego hasta que Nadal cometió un error.

Nadal volvió a despedirse una vez más de su Grand Slam menos exitoso, donde cuenta con tan solo una corona, tras sucumbir ante el alto nivel tenístico propuesto por Thiem que remontó una bola de set en la primera manga, como un 2-4 en el segundo parcial.

Todo parecía que el tercer set se definiría también en un desempate, sin embargo, esta vez tuvo efecto en el marcador la rotura que el balear consiguió con el 5-4 a su favor para conceder al público un asalto más de una lucha trepidante.

El cuarto set contó con una tempranera rotura del austriaco que pilló de sorpresa a un Nadal que acaba de insuflar nueva energía tras la consecución del tercer parcial.

Le tembló el pulso por primera vez en el partido a Thiem y Rafa consiguió una rotura sobre la bocina para igualar el set a cinco iguales.

Sorprendentemente, el austriaco se recompuso a los pocos minutos del mazazo recibido cuando se disponía a cerrar el partido y se llevó un emocionante desempate por 8-6.

"Jugó con mucha energía, agresivo. Muy bien hecho por él", dijo Nadal. "Honestamente, creo que no jugué un mal partido".

"Si quieres tener una oportunidad contra él, uno de los grandes de la historia, todo tiene que salirte bien", dijo Thiem.

Thiem tenía marca de 0-5 ante Nadal en las grandes citas, sufriendo derrotas en las últimas dos finales de Roland Garros.

Pero este fue un partido con una historia distinta. La estadística que lo marcó: Thiem ganó el doble de los puntos que alcanzaron o excedieron los nueve golpes, 24-12.

"Ha sido un partido increíble, épico", dijo Thiem. "De un gran nivel por parte de los dos".

Thiem, cuyo entrenador es el chileno Nicolás Massú, alcanzó la quinta semifinal de Grand Slam en su carrera. Pero se trata de la primera fuera del Abierto de Francia, la parcela donde Nadal es imperial.

Otro dato vital: la derrota acabó la racha de siete semifinales seguidas de Nadal en las grandes citas, la más larga de su carrera, un periodo en el que se coronó campeón tres veces.