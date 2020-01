Nunca fui una leona: LUPITA D'ALESSIO

Lupita D'Alessio, la madre de tres hijos, no duda en regañar. "¡César! No dejes los tenis tirados en cualquier lado". Con el dedo señala el piso junto a la mesa en donde están los tenis de su hijo menor, quien es en realidad ya un adulto de 28 años que, sin embargo, obedece sin protestar.

Lupita, la mujer que se ha casado cinco veces, no duda en aceptar que mintió.

"En esa época de mi carrera, yo decía que primero era madre y luego artista. No es cierto. Preferí ser artista primero y luego madre".

Con los ojos congestionados mira un recorte de periódico en el que, en 1981, habló en una entrevista de aquel primer divorcio, el de Jorge Vargas.

Lupita, la cantante que cumple 50 años de carrera y prepara un concierto de festejo en la Arena Ciudad de México en mayo, mira otra foto, pero de mucho más tiempo atrás, de 1971.

Se ve a sí misma como una joven, casi una adolescente, y mueve la cabeza de izquierda a derecha. "No, no, no", repite como si fuera un mantra.

¿No se reconoce en esa foto?

Por supuesto que me reconozco. Pero todo cambia cuando uno ya está vieja.

¿Qué emoción siente al ver a esa Lupita joven?

No lo recuerdo porque estaba muy jovencita.

Era hija de familia y yo todavía iba a las tortillas, iba al pan.

Ya hacía yo Siempre en domingo e iba justamente con este pantalón completo.

No tenía idea de hasta dónde podía seguir caminando en la música y hasta el día de hoy, si me preguntas, simplemente no lo sé.

¿Ya estaba casada?

Yo me casé cinco veces.

Me refiero a la primera vez, con Jorge Vargas.

Lo que digo es que no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que tengo dos hijos preciosos de ese matrimonio y otro, César, de otro; pero lo demás, no lo recuerdo.

De aquella época ¿qué conserva?

Nada, no me gusta recordar el pasado, del pasado no conservo nada.

Aprendo del hoy y el ahora. Mi filosofía es: 'De la nada hasta el ahora', igual que el título de la gira y el concierto en la Arena.

Hoy sigo aprendiendo de todos pero no me gusta voltear atrás.

Pero sí conserva la voz...

Sí, es un milagro, es increíble que a estas fechas, y después de esa vida tan sin sentido que llevé pueda estar aquí y pueda hablar y cantar.

¿Conserva lo leona?

Eso me choca. Con la prensa siempre ha sido: 'la leona dormida'.

No. Yo me llamo Lupita D'Alessio. La leona dormida es una canción. Pero me dicen: 'hola, leona dormida'; les digo: no, soy Lupita.

Pero entiendo que es una canción que se le quedó marcada a mucha gente y no me voy a pelear con algo que les gustó y me ha dado tanto éxito.

¿Conserva lo 'Inocente pobre amiga'?

Lo ingenua, sí. Por eso me ha pasado lo que me ha pasado; creo mucho, confío mucho en gente en la que no debo confiar y se aprovechan de mi nobleza ja, ja.

Conservo el sentido de sorpresa de un niño y mi hijo Jorge me dice que es increíble que conserve ese sentido hasta con unos juegos artificiales.

Lupita D'Alessio traducida en números es no sólo 50 años de carrera.

Es casi 60 discos (de estudio, en vivo y recopilatorios) ocho telenovelas y dos películas (una de ellas la memorable "Mentiras", en la que ante un teatro lleno interpreta "Hoy voy cambiar / revisar bien mis maletas / y sacar mis sentimientos y resentimientos todos".

Pero ninguno de esos números puede explicar la complejidad de su vida en la que la pasión domina cualquier aspecto de su personalidad.

No por nada se ha casado cinco veces y no por nada a sus 65 años ha decidido emprender una nueva gira con la que sale de un retiro obligado a veces por la salud y otras por el hartazgo de la fama.

Decir su edad es algo que no todos hacen.

No me gusta quitarme la edad; la puedo regar pero falsa no soy.

En una entrevista de 1978…

¡Claro! El año de la OTI. El primer año… Yo lo gané. Con una canción de Lolita de la Colina… se llama Como tú.

En esa entrevista de 1978 asegura que primero es madre y luego artista. ¿Qué costo ha tenido que pagar por eso?

Lo dije mal, lo dije mal. Porque primero fui artista y luego, madre.

Porque me fui de la casa y dejé a mis hijos. Por las razones que todos saben, un hombre agresivo, un hombre violento… La historia ya la conocen… pero nunca dejé de ser una mamá.

Pero ellos, mis hijos decidieron hacerme madre porque regresaron a mi vida después de 10 años que me prohibieron verlos. Se brincaron la barda y fueron a buscarme, y le agradezco a Dios que les haya puesto eso en su corazón.

¿Eso la ha hecho ahora mucho más feliz?

Pues verlos exitosos, sin preguntar nada… eso es… habla mucho de mis hijos. ¡Son muy nobles!

¿Cómo le hizo para hacerlos tan nobles?

No lo sé. A lo mejor puede ser que el ver a su madre salir de tantas adversidades los hizo pensar que no iban a dejarme sola y ahora son unos seres maravillosos y fuertes.

Aquella entrevista de 1978 termina con una frase suya: "Los golpes de la vida me han enseñado salir adelante". ¿Qué significa salir adelante?

Salir adelante no significa el éxito, salir adelante de una adversidad tiene que ver con haber brincado un obstáculo. El éxito es en la música, la adversidad es en la vida y eso no es tan fácil.

¿Este concierto en la Arena Ciudad de México el 22 de mayo es otra adversidad superada?

No. Este concierto es una prueba más. Estoy con gente muy valiosa y no es tan fácil que los jóvenes apuesten por ti a los 65 años. Y eso es lo que pasa ahora, no es un éxito, es un regreso a la vida.