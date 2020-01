Trasladan a la FGJ a custodios involucrados en escape de reos

Tres custodios del Reclusorio Sur fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), presuntamente confesos por la evasión de tres presos de dicho penal.

Fuentes penitenciarias refirieron que los custodios, supuestamente, confesaron su participación con los hechos dados a conocer la mañana de este miércoles.

En conferencia de prensa, autoridades capitalinas informaron que de seis a 10 servidores públicos de dicho penal estarían coludidos con la evasión de integrantes del Cártel de Sinaloa.

"La evasión de un interno de este centro no se puede realizar si no hay colusión de servidores públicos (...) Esto no se puede quedar así", dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno capitalina.

Los fugados fueron identificados como Luis Meza, Víctor Félix Beltrán y Yael Osuna, acusados por delitos contra la salud (narcotráfico) y asociación delictuosa.

También fueron señalados como operadores de Cártel de Sinaloa, liderado en su momento por Joaquín "Chapo" Guzmán, quien hoy purga cadena perpetua en Estados Unidos.