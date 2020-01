Revelan que China rechazó la alerta global por el coronavirus

El comité de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó sin activar la alerta internacional de salud por el coronavirus de Wuhan, debido a las presiones de China, reveló hoy el diario francés Le Monde.

Hubo un fuerte debate en ese comité, el cual se dividió en dos, e influyeron para la decisión final de no decretar la alerta las consideraciones políticas, señaló el rotativo.

El pasado jueves 23 de enero el citado comité se reunió en la sede de la OMS en Ginebra y tras evaluar la información del brote del coronavirus en China, decidió no declarar el estado de emergencia global, aunque se aclaró que ello no significara que no se tratara de una situación grave.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, reconoció que sí era una emergencia pero solo en China, no aún a nivel mundial, lo que podría cambiar este jueves ante una nueva reunión citada del comité de emergencias.

China se opuso de manera categórica a la declaración, recabó Le Monde de varias fuentes de distintas nacionalidades, que indicaron que Beijing y aliados presionaron a los miembros del comité y a la propia dirección general de la OMS.

Se trata de un problema de imagen, dijo un experto al rotativo. China reconoce la gravedad del caso como lo demuestra las medidas que ha tomado, pero las presiones ejercidas obedecen a la consigna de Beijing de que "China ya no es un país de tercer mundo".

Quieren demostrar que pueden encargarse de la crisis por sí mismos, y ya fueron capaces de aislar el virus, secuenciar su genoma, compartirlo y publicarlo en revistas internacionales, agregó el experto.

Ghebreyesus reconoció este miércoles la preocupación que genera la expansión del coronavirus y el proceso de transmisión de persona a persona, tras regresar de China en donde se reunió con el presidente Xi Jinping.

El comité de emergencias se reunirá por tercera vez este jueves en dos semanas con la expectativa de si hará la declaratoria de emergencia, un procedimiento establecido en 2005.