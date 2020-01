Karla Sofía presume sus implantes de senos

Largo y nada fácil ha sido el camino del actor español Carlos Gascón en su proceso para convertirse en una mujer, ahora conocida como Karla Sofía.

En el 2018, Karla por primera vez de este proceso liberador que ahora suma unos nuevos implantes de senos que la tiene muy feliz.

A través de sus redes sociales, compartió una instantánea de cómo luce con los implantes, y detalló que el proceso no fue doloroso y que ahora se siente "una mujer súper atlética".

"Vaya pedazo pelotos más bonitos me han puesto en @plasticbeautyof Graciasdoctores @drandrescallejas @jupaet. Gracias implantes @motivamexico es increíble cómo se sienten de naturales. ¡Ay! Hay quienes se los van a perder y estarán tirándose de los pelos...jajajaja. La verdad es que me siento una mujer super atlética con estos pechitos, me entran ganas de darle al running", se lee.

En 2018, en entrevista con EL UNIVERSAL, Karla Sofía contó que la primera vez que fue al endocrinólogo, para iniciar la transformación, rompió en llanto. "Fue uno de los momentos de esta transición que más me ha hecho sentir".

A la pregunta de cómo habló del tema con su hija, comentó entonces que la pequeña siempre la ha visto como una chica y no tuvo ningún tipo de problema.

Karla Sofía dijo que esta transición le ha resultado mucho más dolorosa que terrorífica, pero compartió un mensaje con el público:

"La gente no se da cuenta, pero cuando actúa con el corazón sale ganando".