Apuestan productores por cultivo de higo; reciben capacitación en Inifap

En Matamoros, el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, capacita a productores sobre el cultivo del higo en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), cuyas instalaciones se encuentran en este municipio.

El objetivo es que ellos conozcan áreas de oportunidad y el gran potencial que tiene el cultivo del higo, dijo Raúl Valdés Echeverría, director de la Organización de Productores de la Secretaría de Desarrollo Rural.

"El cultivo del higo hoy representa una gran alternativa para los productores de la región, hay mucha más demanda y deben voltear a verlo, además de otros como la sandía, el melón y el algodón. Es una alternativa que tiene mucho, mucho potencial", dijo Valdés.

Mencionó que el año pasado fueron apoyados los productores con 50 hectáreas de higo. Aquí en la Región Lagunera fueron 10 productores con 10 hectáreas las que se instalaron.

El higo, dijo, tiene la ventaja de que si se siembran 300 o 400 hectáreas de este cultivo no se va a saturar el mercado, porque la demanda en el país y en el extranjero no se alcanza a completar con esa cantidad de hectáreas.

"No va a haber altas y bajas como sucede con otros cultivos, además de que el 80% del higo se consume directo y eso es un gran potencial para vender a otros estados y para exportarlo a América del Norte, a Europa o a Medio Oriente, y lo que no se exporta tiene el valor agregado de que se convierte en pasta o mermelada y lo compran las empresas galleteras, entonces no hay desperdicio ni pérdida", dijo Valdés Echeverría.

Los productores locales que han apostado por este cultivo son 10 de la región, que pertenecen a municipios como Francisco l. Madero, San Pedro y Matamoros.

En el resto del estado hay 40 hectáreas más, principalmente en el centro, en municipios como Nadadores, Frontera, Monclova y Castaños.

Se trata pues de que los productores diversifiquen sus cultivos y no se enfoquen solo en lo que ya conocen.

Mencionó la autoridad que hay mucho interés entre productores, pero que regularmente ellos tienen tendencia a aprender sobre la experiencia de otros.

Destacó que hay cadenas comerciales interesadas en comprar este producto, además de una empresa galletera que está muy interesada en la pasta del higo, porque instalará una megaplanta que difícilmente la producción de higo en el país podrá venderles todo lo que van a necesitar.

Actualmente en el Inifap y con el apoyo del estado se otorga un curso-taller, al igual que el año pasado y se dará seguimiento y acompañamiento los productores que estén interesados en este cultivo.

Desde diciembre del 2018 y durante 2019, el estado ha traído especialistas dando pláticas y capacitaciones respecto a este cultivo.

Incluso se tiene una persona extensionista que está completamente enfocado en dar atención a los productores de higo en la Secretaría de Desarrollo Rural en La Laguna.

Además, el estado otorga un subsidio en el costo de la planta. En la siembra de higo se recomienda es una producción intensiva.

Las plantas con tres cuartos de tallo cuestan 210 pesos, pero a través de este programa se da un apoyo de 105 pesos por planta, aunque hay productores que dicen que quieren plantas de una pulgada, misma que cuesta uno 230 pesos, por lo que ellos pondrían la diferencia, dijo Teodoro Arguijo Hernández, coordinador de Desarrollo Rural en la Región Laguna, quien también mencionó que se invita a todos los productores de la región a conocer las ventajas de apostar por este cultivo cuya oferta es muchísimo menor que la demanda, por lo cual consideran que hay gran utilidad para los productores.