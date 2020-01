Vin Diesel revela póster y fecha de tráiler de Rápidos y Furiosos 9

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió la fecha de estreno del tráiler de la película junto al cartel de la cinta donde aparece su personaje recargado sobre el capó de un coche en el que aparece colgado sobre su retrovisor un rosario de plata.

De acuerdo con la información revelada en el flayer, Rápidos y Furiosos 9 llegará a la pantalla grande este verano, sin embargo, la revista Variety informó que se estrenará el 22 de mayo de este año en Estados Unidos.

En octubre del año pasado se dio a conocer que el reguetonero Ozuna, la rapera Cardi B y el luchador de la WWE John Cena formarían parte del elenco, del que también se han relevado sus pósters oficiales en la página oficial de la cinta.

Featuring performances by @iamcardib , @wizkhalifa , @charlieputh , @Ozuna_Pr , and @Ludacris .

El trailer de la cinta será revelado en un macroconcierto con el elenco de la película el próximo viernes 31 de enero.

Our epic trailer launch and concert in Miami for F9 is right around the corner. Can't wait to show you on 1/31.



the movie comes out in theaters 5/22.