Justin Bieber muestra su lado espiritual

Tras cancelar los últimos conciertos de su gira Purpose durante el mes de julio de 2017, poco se supo del cantante canadiense Justin Bieber, y quizá lo más notable fue su boda en septiembre de 2018.

No obstante, hace una semana dio a conocer su nuevo sencillo Yummy y anunció que lanzará un nuevo álbum el 14 de febrero. Aunado a esto, realizó una serie documental titulada Justin Bieber: seasons. Michael D. Ratner, director de este proyecto, reveló que los fans podrán ver, entre otras cosas, cómo es la vida de casado del cantante y cómo la religión lo ha hecho una nueva persona.

“Lo que más me sorprendió fue darme cuenta lo perfeccionista que es él, es muy talentoso y eso es obvio, pero más allá de eso es ver a la súper estrella Justin recién casado y dedicado a su trabajo. Fue increíble descubrir esta relación que tiene entre el esfuerzo duro para hacer su música y el cómo sigue alimentando su vida personal”, indicó Michael D.

Ratner. Esta docuserie, que está disponible exclusivamente a través de YouTube, surgió luego de que Scooter Braun, mánager de Bieber, invitara a Michael a ser parte de la producción de su nuevo disco. Tras estar grabando el detrás de cámaras, al equipo del cantante le surgió la idea de hacer un documento videográfico para que sus fans se dieran cuenta de cómo fue el proceso de creación de su nuevo álbum.

“Lo que teníamos en lo que habíamos filmado era a Justin en una completa nueva vida, totalmente limpio y eso era muy especial. A partir de ahí comenzamos a filmar los siguientes meses”, reveló Michael.

Aunque el documental sigue el paso a paso en la nueva etapa artística de Justin, el director afirmó que también se deja ver al artista en su nueva vida de casado y como hombre religioso. “Justin habla abiertamente de su conexión con Dios y era obvio que quedaría en el documental, porque es parte de su vida y su verdad. Ha pasado toda esta etapa oscura en su vida y creo que eso es genial porque da esperanza. Verán mucho sobre su nueva música y cómo fluyó todo durante el proceso del disco, lo cual es verdaderamente cool y hay pequeños clips de su nuevo álbum”, indicó.

Ante lo reservado que Justin ha sido en los últimos años con su vida privada, Michael confesó que no hubo restricción acerca de lo que Bieber quería mostrar a la gente.

“Él fue como un libro abierto y no había parámetros o restricciones de lo que quería contar. Él estuvo un poco retirado de los reflectores por algunos meses, que era muy buen tiempo para él. Fue increíble poder verlo sin todo el glamour que tiene como alguien vulnerable y que él se abriera para que nosotros y sus fans lo vean en su nueva faceta”, señaló.

Para el lanzamiento de esta nueva serie documental de 10 episodios, YouTube ofreció la oportunidad de disfrutarlo de forma gratuita con anuncios, mientras que para su servicio de suscripción continuará ofreciendo acceso libre de anuncios para todos los YouTube Originals. “No había otra opción para contar esta historia, Justin ama a sus fans y YouTube es global y lo cierto es que Scooter, Justin y YouTube hicieron un gran equipo. Es grandioso que YouTube apoye a sus artistas y que haya ayudado en este documental”, añadió Ratner.

Nuevo disco

Justin Bieber señaló que CHANGES será el título de su nuevo álbum y que estará disponible a partir del próximo 14 de febrero.

La estrella del pop aprovechó el mensaje para desvelar también la portada de “CHANGES”, en donde aparece una imagen suya con el torno desnudo y sobre un fondo rojo. Bieber también dio a conocer Get Me, segundo adelanto de CHANGES y una canción en la que está acompañado por Kehlani. El primer single de este nuevo trabajo discográfico fue Yummy, que se editó a comienzos de este mes.

CHANGES será el quinto disco de Bieber y su primer álbum desde Purpose (2015). Esta nueva propuesta del músico le llevará de gira con una tanda de conciertos que pasará por Estados Unidos y Canadá a lo largo de este año.