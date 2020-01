'Acuerdo del Siglo' de Trump provoca conmoción e ira en Medio Oriente

Irán condenó hoy el llamado "Acuerdo del siglo" del presidente estadounidense Donald Trump sobre el conflicto israelí-palestino, describiéndolo como "traición del siglo" contra el pueblo de Palestina y la Ummah islámica, mismo que rechazó el mandatario palestino, Mahmoud Abbas.

"El régimen sionista es un régimen de ocupación y la única solución para resolver la crisis palestina es un referendo entre todos los residentes principales de la tierra palestina y tales planes viciosos están condenados al fracaso", señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi, citaron medios locales.

En respuesta al plan de paz de Trump, el vocero expresó la disposición de Teherán a cooperar con los estados regionales para frustrar un complot tan importante contra la comunidad islámica.

"La República Islámica del Irán está preparada, independientemente de sus desacuerdos con un número de países regionales, para cooperar en cualquier nivel por el bien de la unidad del mundo islámico y para contrarrestar el gran complot que ha amenazado la soberanía de la Ummah islámica”, afirmó Mousavi.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, también rechazó el plan de paz de Medio Oriente anunciado por Trump, que favorece fuertemente a Israel.

"Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta, todos nuestros derechos no están a la venta y no son una ganga. Y su acuerdo, la conspiración, no pasará", dijo Abbas.

Los palestinos siguen comprometidos a poner fin a la ocupación israelí y establecer un estado con su capital en el este de Jerusalén, puntualizó Abbas en un discurso televisado en la ciudad cisjordana de Ramallah, informó PressTV.

El grupo palestino Hamas rechazó las "conspiraciones" anunciadas por Estados Unidos e Israel después de que el presidente Trump dio a conocer el llamado Acuerdo del Siglo y dijo que "todas las opciones están abiertas" para responder al plan.

"Jerusalén es la capital de Palestina y no nos importa Trump. Jerusalén seguirá siendo nuestra con todas sus iglesias, la mezquita de al-Aqsa y todos los sitios sagrados", dijo Khalil al-Hayya, miembro de alto rango del buró político de Hamas.

Miles de palestinos salieron a las calles en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, para protestar contra el "Acuerdo del Siglo" del presidente Trump.

Al menos 22 palestinos resultaron heridos durante las manifestaciones en varias localidades de Cisjordania contra la iniciativa del presidente Trump que pretende poner fin al conflicto palestino-israelí.

Los manifestantes quemaron llantas y fotos de Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reportó la agencia Tasnim

Por su parte, Hezbolá "denuncia y rechaza firmemente el Acuerdo de Vergüenza lanzado por la brutal administración de Trump a expensas del pueblo palestino, su tierra, sus lugares sagrados y su derecho legítimo", informó Almanar.

"El acuerdo es un paso muy peligroso que tendrá graves repercusiones en el futuro de la región y su gente", señaló Hezbollah.

Agregó: "La agresión de la administración estadounidense (contra el pueblo palestino) ha alcanzado su punto máximo hoy. Después de décadas de respaldar al enemigo, su ocupación, violaciones y masacres contra el pueblo árabe, esta administración satánica está intentando sofocar los derechos históricos y legítimos del pueblo palestino".