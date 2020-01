The Cure lanza colección para el día del amor y la amistad

La banda británica The Cure, ya tiene disponible para su pre orden a través de su página oficial, mercancía especial del 14 de febrero, a la cual llamó Friday I'm In Love Valentine's Day Collection.

Los artículos de colección van desde playeras, hasta tazas y bolsas, con diseños y colores propios del día de los amigos y los enamorados, pero sin perder el toque artístico de la banda de Robert Smith.

El nombre de la colección es en alusión a su tema Friday I´m in love, que pertenece al álbum Wish de 1992, mismo que llegó al número 6 del chart de sencillos británicos y al número 18 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos.

Cabe mencionar que The Cure estuvo en la Ciudad de México tras seis años de no pisar territorio azteca, lo hizo en el Foro Sol un 8 de octubre logrando "sold out" y para celebrar 40 años de su álbum debut Three Imaginary Boys.