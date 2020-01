En mi opinión por alguna razón el Presidente López Obrador está cayendo en un desapasionamiento hacia los problemas que se le presentan y sólo en los casos en el que siente que se le critica directamente reacciona con molestia, o bien inicia una serie de declaraciones interminables por medio de las cuales como un excelente prestidigitador se pierden los reclamos por los asuntos que va planteando, recordando que en su oportunidad mencioné que lo que menciona en las “ mañaneras” fija la agenda para toda la semana iniciando el proceso en los medios de comunicación. Voy a mencionar algunos casos:

Problema Migratorio…. Mencioné en su oportunidad el hecho de que sabemos que no es posible tener controversias con Estados Unidos y que es más inquietante nuestras relaciones considerando la personalidad del Presidente Trump; lo que el Presidente López Obrador ha celebrado ( y con razón ) la firma del T-MEC con efusivas muestras de apoyo de quienes formaron el equipo negociador de nuestro país, destacando además la intervención del Canciller Ebrard recordándonos en especial el papel negociador por el problema migratorio principalmente de Guatemala y el Salvador, celebrando los magníficos resultados y sobre todo la satisfacción del Presidente Trump por lo que está haciendo México, cuando en realidad se trata de un hecho real del papel que está jugando la Guardia Nacional en forma violenta como lo planteó Porfirio Muñoz Ledo en los medios ya que en la Cámara no se lo permitieron ya que en sus propias palabra es una salvaje agresión, además de que hay fotografías en algunos periódicos mostrando como utilizan la fuerza incluyendo hasta el uso del gas pimienta contra personas y niños como si fueran maleantes. Desde luego que el peligro social que representa para nuestro país es indudable y ya tenemos divisiones sobre éste problema social y económico entre nuestra sociedad pero no creo que sea justo los medios que se utilizan y dejar en la desesperación y abandono a los centroamericanos cuando llegan a la frontera con México y solo encuentran represión y rechazo de la Guardia Nacional, pero López Obrador rechaza éstas acusaciones ya que tiene otra información. El caso es que sigue creciendo el problema parecemos un muro de guardias armados en contención del País vecino; y creo que al menos deberíamos presionar que si se puede, a que los países que están permitiendo ésta huida hacia ningún lado se involucren como son Guatemala y el Salvador principalmente pero nuestro Presidente y el Canciller están conformes por mantener contento al presidente Trump.

Otro gravísimo problema es el desabasto en medicamentos para los enfermos principalmente en fase de peligro terminal, que se presento “ casualmente “ al desaparecer el Seguro Popular por el inefable y desorganizado hasta el momento INSABI, hierve la sangre al ver los plantones de los padres y hasta niños agraviados que nadie atiende y es reprobable la increíble insensibilidad del Gobierno Federal y las dependencias correspondientes negando tal hecho, sólo que la realidad se impuso sólo que en lugar de resolverse se cambia la retórica Presidencial; se nos informa nuevamente de corrupción y acusaciones concretas de médicos y laboratorios que están bloqueando el suministro de medicamentos principalmente contra el cáncer y con ello parecería ser que ya está resuelto el problema que es un verdadero y lamentable trato deshumanizado e imperdonable pero el Presidente López Obrador y el Director están tranquilos y serenos ante éste problema.

Ni que decir de la Presidenta de los Derechos Humanos Rosario Piedra y la Comisión correspondiente cuyo comportamiento no tiene excusa, pero que solo confirma lo que se esperaba de éste último nombramiento tan cuestionado; no hay remedio por eso el encabezado de éste artículo: La Levedad de Ser.